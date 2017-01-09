Журнал о жизни в Кузбассе
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Чтиво
Сибдепо-2016: лучшее по версии читателей
Сибдепо представляет материалы, которые в 2016 году вы читали охотнее всего
Вопрос времени
Советский новогодний стол: викторина о том, как пировали в «той стране»
Что готовили, ели и пили граждане СССР?
Чтиво
Что изменится в 2017 году
Сибдепо составил дайджест наиболее заметных событий на все грядущие 12 месяцев
Чтиво
Как запустить фейерверк и ничего не сжечь
Сибдепо подготовил памятку для тех, кто в Новый год самостоятельно будет запускать фейерверк
Лонгрид
Дом для отца-одиночки: как спасали многодетную семью в Мысках
Грустная история со счастливым концом
Чтиво
Экстремизм в соцсетях: как не получить срок за репост
Рассказываем, что такое экстремизм в соцсетях и как с ним обстоят дела в Кузбассе
Рейтинг
Топ-10 новогодних иллюминаций в Кемерове
Сибдепо составил рейтинг самых красивых новогодних уличных оформлений
Чтиво
Капитан Спутник спешит на помощь!
Развеиваем опасения тех, кто не решается подключить спутниковое ТВ, ожидая, когда к дому протянут «кабель», и полагая, что он надёжнее
Чтиво
Лютая кузбасская зима: что делать, если замёрз
Сибдепо подготовил памятку о том, как распознать первые признаки обморожения и как правильно согреваться в экстремальных условиях
Автодепо
Сколько в Кемерове стоит отогреть авто
Мы узнали цены на комплексную услугу: выезд специалиста, отогрев двигателя и подзарядка аккумулятора
Опрос
«Пророк-2017»: ваш личный прогноз на новый год
Предскажите будущее сами!
В деле
Как делают варенье из сосновых шишек
Сибдепо побывал на производстве и узнал, как чистят кедровый орех и делают шишковое варенье
Чтиво
6 сексуальных Снегурочек из Кузбасса
Новогодние красавицы, приносящие радость
Вопрос времени
Советский телевизор: викторина для зрителей родом из СССР
Этот «Вопрос времени» создан исключительно для того, чтобы пробудить в вас светлую ностальгию
Новости-суровости
Новости-суровости: неделя былинных отказов
Самые трэшовые новости недели
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Коротко
В жутком ДТП в Шерегеше погиб чемпион Европы по боксу
9 января 2017 23:35
12 новокузнецких хоккеистов госпитализировали с отравлением
9 января 2017 23:04
Три человека погибли в ДТП в Шерегеше
9 января 2017 21:28
Старейшей жительнице Кузбасса исполнилось 112 лет
9 января 2017 20:21
Прокопчанин выжил, упав с пятого этажа
9 января 2017 19:30
В Кузбассе таксист отвёз пассажирку в другой город, а потом обокрал её квартиру
9 января 2017 17:50
Эксперты выяснили, как изменились цены на новостройки в Кузбассе в 2016 году
9 января 2017 17:22
В Кузбассе открыли все запланированные ледовые переправы
9 января 2017 17:16
В Кузбассе будут судить мужчину, который убил и изнасиловал школьницу 10 лет назад
9 января 2017 16:38
В Кемерове подвели итоги операции «Нетрезвый водитель», прошедшей в праздничные выходные
9 января 2017 16:07
Аман Тулеев выразил соболезнование китайскому послу в связи с гибелью 12 горняков
9 января 2017 16:02
Кузбассовец получил условный срок за то, что сжёг хозблок с животными
9 января 2017 15:56
Пьяный кузбассовец чуть не попал под поезд, поскользнувшись на рельсах
9 января 2017 15:49
Кузбассовец остался без Land Cruiser, отправив мошенникам полмиллиона рублей
9 января 2017 15:19
На строительство школы в Рудничном районе Кемерова направят почти 1,2 млрд рублей
9 января 2017 14:40
В Кемерове будут судить экс-директора турфирмы, похитившего у клиентов около 800 000 рублей
9 января 2017 14:35
В Новокузнецком районе в тройном ДТП один человек погиб, четверо пострадали
9 января 2017 13:41
Кузбассовцам предлагают обменять свой автомобиль на 3D картины
9 января 2017 13:13
Кемеровская таможня оштрафовала компании на 3 миллиона рублей за налоговые нарушения
9 января 2017 12:54
В областном центре в 15-й раз выберут «Кемеровчанку года»
9 января 2017 12:52
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Опрос
Что сильнее всего бесит после новогодних праздников?
Давайте побеждать злость злостью!
Квартира недели
Дворянская «трёшка» за 10 миллионов рублей
Достойное жильё для новокузнечан высокого происхождения
Чтиво
В Кузбассе свой «Боярышник»: как отличить «палёный» алкоголь
Сибдепо узнал, есть ли в Кузбассе «иркутский «Боярышник» и почему на больничную койку и в морг попадают далеко не пропойцы
Новости-суровости
Новости-суровости: неделя ёлок и гробов
Самые трэшовые новости последней недели 2016 года
Цена недели
Сколько стоит такси в новогоднюю ночь
Сибдепо узнал, сколько будет стоить поездка 31 декабря из центра Кемерова в другие районы
Фоторепортажи
Рождественское всенощное бдение и божественная литургия в Знаменском соборе
Праздничное богослужение в деталях запечатлел фотокорреспондент Сибдепо Никита Анульев
Автодепо
Адвокат за адвоката: подробности ДТП с BMW X6 Негодяева
В эксклюзивном интервью Сибдепо адвокат Вадима Негодяева Сергей Орлов рассказал о подробностях и последствиях смертельного ДТП
Кинопрокат
«Викинг»: на что потрачен миллиард?
"Год российского кино" породил новый жанр: православный блокбастер
Сегодня в кино
Монстр-траки
Кредо убийцы
Викинг
Снежная королева 3: Огонь и лед
Дед Мороз. Битва Магов
Три богатыря и Морской царь
Пассажиры
Гибби
Ёлки 5
Изгой-один: Звёздные войны. Истории
Любовь не за горами
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Выставки
Мир бабочек
Вы можете сделать селфи с порхающими бабочками и покормить их медовым сиропом
Кемеровский областной краеведческий музей
0+
Спектакли
12.01.2017
Шоколадница
В провинциальном городке приезжая женщина открывает кондитерскую, после чего жизнь горожан совершенно преображается.
Театр для детей и молодёжи
18+
Другое
12.01.2017
МозгоБойня
Игра, в которой нужно ответить на вопросы самых разных тем
Zeppelin
16+
Для детей
14.01.2017
Новогоднее экстрим-шоу братьев Шатировых
В новой программе зрители увидят льва, питонов, крокодилов, удавов, лошадей, верблюдов, а также уникальные акробатическими номера
Цирк
2+
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