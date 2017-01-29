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Новости-суровости

Новости-суровости: неделя настоящих мужиков

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Искуситель Vs Дед Мороз: 6 вариантов отдыха на 27-29 января

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Мы пойдём с конём: как с помощью иппотерапии лечат детей в Кузбассе

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Детки и клетки: выставка обезьян и попугаев в Кемерове

Шустрый капуцин, забавные гиббоны, яркие ара, милый мангобей — на передвижной выставке «Мир обезьян и попугаев» в ТРЦ «Лапландия» представлено более 40 видов экзотических животных.
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«Персональная Италия» в Кемерове за 16 миллионов

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