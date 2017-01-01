Журнал о жизни в Кузбассе
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Вопрос времени
Советский новогодний стол: викторина о том, как пировали в «той стране»
Что готовили, ели и пили граждане СССР?
Гид
Чем заняться на новогодних каникулах в Кемерове
Сибдепо подготовил огромную подборку праздничных мероприятий
Чтиво
Как запустить фейерверк и ничего не сжечь
Сибдепо подготовил памятку для тех, кто в Новый год самостоятельно будет запускать фейерверк
Лонгрид
Дом для отца-одиночки: как спасали многодетную семью в Мысках
Грустная история со счастливым концом
Чтиво
Экстремизм в соцсетях: как не получить срок за репост
Рассказываем, что такое экстремизм в соцсетях и как с ним обстоят дела в Кузбассе
Рейтинг
Топ-10 новогодних иллюминаций в Кемерове
Сибдепо составил рейтинг самых красивых новогодних уличных оформлений
Чтиво
Капитан Спутник спешит на помощь!
Развеиваем опасения тех, кто не решается подключить спутниковое ТВ, ожидая, когда к дому протянут «кабель», и полагая, что он надёжнее
Чтиво
Лютая кузбасская зима: что делать, если замёрз
Сибдепо подготовил памятку о том, как распознать первые признаки обморожения и как правильно согреваться в экстремальных условиях
Автодепо
Сколько в Кемерове стоит отогреть авто
Мы узнали цены на комплексную услугу: выезд специалиста, отогрев двигателя и подзарядка аккумулятора
Опрос
«Пророк-2017»: ваш личный прогноз на новый год
Предскажите будущее сами!
В деле
Как делают варенье из сосновых шишек
Сибдепо побывал на производстве и узнал, как чистят кедровый орех и делают шишковое варенье
Чтиво
6 сексуальных Снегурочек из Кузбасса
Новогодние красавицы, приносящие радость
Опрос
Новогодние подарки: желанные и отвратительные
Сортируем потенциальные сюрпризы для любимых
Чтиво
Карта ёлочных базаров
Сибдепо отметил на карте адреса всех кемеровских ёлочных базаров
Вопрос времени
Советский телевизор: викторина для зрителей родом из СССР
Этот «Вопрос времени» создан исключительно для того, чтобы пробудить в вас светлую ностальгию
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Коротко
На Кузбасском мосту в Кемерове произошло тройное ДТП
1 января 2017 13:03
В стеклоомывающей жидкости, изготовленной в Кемерове, обнаружили метанол
1 января 2017 12:44
Беловчанка разбила BMW X6, протаранив забор
1 января 2017 12:04
В Кемерове в новогоднюю ночь произошёл пожар в жилом доме на ФПК
1 января 2017 11:01
Кемеровчан приглашают на открытые тренировки лыжной школы
1 января 2017 10:40
Илья Середюк поздравил кемеровчан с Новым годом
31 декабря 2016 18:48
В Кемерове столкнулись два трамвая
31 декабря 2016 15:19
Новый год в Кузбассе начнётся со штормового ветра и метелей
31 декабря 2016 11:12
В эфире «Россия 24» показали видео с места ДТП с участием Негодяева в Кемерове
30 декабря 2016 23:03
В 2017 году Ростехнадзор проведёт энергоаудит всех кузбасских шахт
30 декабря 2016 18:18
Прокуратура проверила случай с пролежавшим на снегу больше двух часов новокузнечанином
30 декабря 2016 16:25
Кузбасские полицейские помогли пьяному мужчине, шедшему по улице без обуви
30 декабря 2016 16:14
В Юргинском районе произошло лобовое столкновение Honda и Renault
30 декабря 2016 15:24
В Кемерове организовали проверку из-за травмирования ребёнка на школьном утреннике
30 декабря 2016 15:15
Инвестиции в экономику Кемерова по итогам года составят 34,5 млрд рублей
30 декабря 2016 15:08
Аман Тулеев поздравил кузбассовцев с новогодними праздниками
30 декабря 2016 14:33
Стал известен график работы касс РЭУ в новогодние праздники в Кемерове
30 декабря 2016 13:41
Эксперты подсчитали, во сколько кузбассовцам обошлась новогодняя поездка за границу
30 декабря 2016 13:11
В Кузбассе осудили лидера ОПГ, занимавшейся распространением наркотиков
30 декабря 2016 12:58
В Кемерове угнали третью за месяц Toyota Land Cruiser
30 декабря 2016 12:14
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Чтиво
В Кузбассе свой «Боярышник»: как отличить «палёный» алкоголь
Сибдепо узнал, есть ли в Кузбассе «иркутский «Боярышник» и почему на больничную койку и в морг попадают далеко не пропойцы
Новости-суровости
Новости-суровости: неделя ёлок и гробов
Самые трэшовые новости последней недели 2016 года
Цена недели
Сколько стоит такси в новогоднюю ночь
Сибдепо узнал, сколько будет стоить поездка 31 декабря из центра Кемерова в другие районы
Автодепо
Адвокат за адвоката: подробности ДТП с BMW X6 Негодяева
В эксклюзивном интервью Сибдепо адвокат Вадима Негодяева Сергей Орлов рассказал о подробностях и последствиях смертельного ДТП
Кинопрокат
«Викинг»: на что потрачен миллиард?
"Год российского кино" породил новый жанр: православный блокбастер
Фоторепортажи
Хозяин тайги и подводное царство: открытие ледового городка на площади Советов
Фоторепортаж с торжественного открытия ледового городка
Чтиво
Сибдепо-2016: лучшее по версии читателей
Сибдепо представляет материалы, которые в 2016 году вы читали охотнее всего
Чтиво
Бизнес на селе: опыт кузбасского предпринимателя
Мария Головина реализовала проект «Арт-бухта» для детей маленькой деревни Чумай
Сегодня в кино
Викинг
Снежная королева 3: Огонь и лед
Дед Мороз. Битва Магов
Три богатыря и Морской царь
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Ёлки 5
Изгой-один: Звёздные войны. Истории
Любовь не за горами
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Выставки
03.01.2017
Выставка картин Никаса Сафронова
На выставке представлена новая коллекция картин, которая носит название «Избранное»
Кемеровский областной музей изобразительных искусств
6+
Выставки
10.01.2017
Мир бабочек
Вы можете сделать селфи с порхающими бабочками и покормить их медовым сиропом
Кемеровский областной краеведческий музей
0+
Для детей
03.01.2017
Новогоднее экстрим-шоу братьев Шатировых
В новой программе зрители увидят льва, питонов, крокодилов, удавов, лошадей, верблюдов, а также уникальные акробатическими номера
Цирк
2+
Другое
12.01.2017
МозгоБойня
Игра, в которой нужно ответить на вопросы самых разных тем
Zeppelin
16+
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