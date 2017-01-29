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Журнал о жизни в Кузбассе
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Кинопрокат
«Притяжение»: приземление и наказание
Фильм - лекарство от "Викинга"
Чтиво
Мы пойдём с конём: как с помощью иппотерапии лечат детей в Кузбассе
Сибдепо продолжает рассказывать о социальных предпринимателях Кузбасса, которые развивают бизнес ради помощи детям
Репортаж из соцсетей
Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний
Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей
Видео
Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний
Корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
Кинопрокат
«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля
Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Чтиво
9 важных вопросов об уборке снега в Кемерове
Почему на вашу улицу поздно добираются уборщики, как меняется их работа во время аномальных снегопадов, куда увозят убранный снег?
Новости-суровости
Новости-суровости: неделя красивых слов
Самые трэшовые новости недели
Вопрос времени
Хорошо ли вы знаете улицы Кемерова
Родной город таит много нового!
Цена недели
Сколько стоит сходить в баню в Кемерове
Сибдепо узнал, сколько стоит провести час в общественных кемеровских банях
Автодепо
Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным
Потерпевшая сторона и московский адвокат в эксклюзивном интервью Сибдепо рассказали о своей позиции относительно расследования
Опрос
Викторина: хорошо ли вы знаете кузбасских чиновников
Проверьте, насколько внимательно вы читаете и смотрите новости
Интервью
Светлана Казина: «Мне хорошо наедине с горами»
Известный фотограф из Республики Алтай рассказывает о том, как переехала из Кузбасса в горы и стала исполнять мечты с помощью любопытства и фотокамеры
Квартира недели
Дворянская «трёшка» за 10 миллионов рублей
Достойное жильё для новокузнечан высокого происхождения
Чтиво
В Кузбассе свой «Боярышник»: как отличить «палёный» алкоголь
Сибдепо узнал, есть ли в Кузбассе «иркутский «Боярышник» и почему на больничную койку и в морг попадают далеко не пропойцы
Автодепо
Адвокат за адвоката: подробности ДТП с BMW X6 Негодяева
В эксклюзивном интервью Сибдепо адвокат Вадима Негодяева Сергей Орлов рассказал о подробностях и последствиях смертельного ДТП
Кинопрокат
«Викинг»: на что потрачен миллиард?
"Год российского кино" породил новый жанр: православный блокбастер
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Коротко
Кемеровчанин разбился, выпав из окна пятого этажа
29 января 2017 17:34
Житель Кемерова погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты
29 января 2017 16:57
В начале следующей недели в Кузбассе ожидается похолодание до -35°С
29 января 2017 15:52
В Кузбассе на пожаре в двухэтажном доме спасли четырёх человек
29 января 2017 14:40
Олег Тиньков рассказал об увеличении производительности в банке после запрета на частые перекусы
29 января 2017 12:40
В Кемерове прошёл футбольный матч между полицейскими и студентами КемГУ
29 января 2017 10:25
Кузбасс занял 32 место в рейтинге безопасности российских дорог
28 января 2017 17:51
В Кузбассе проводят опрос о доходах жителей региона
28 января 2017 15:40
В Кемерове водитель такси врезался в трамвай
28 января 2017 14:58
В Кузбассе возбудили уголовное дело после пропажи 12-летней девочки
28 января 2017 13:35
Автобус «Кемерово – Новокузнецк» сломался на трассе в -30°С
28 января 2017 12:40
За прошедшие сутки в Кемерове сгорели два автомобиля
28 января 2017 11:29
В 2016 году для трудоустройства осужденных в Кузбассе потратили 34 млн рублей
28 января 2017 10:48
В Кузбассе карьерные самосвалы БелАЗ и Komatsu съехали в кювет
28 января 2017 09:53
В Новокузнецке на три дня перекроют участок одной из улиц
27 января 2017 19:58
Пропавшего без вести подростка нашли живым в Междуреченске
27 января 2017 18:52
В центре Кемерова горячей водой залило пять этажей жилого дома
27 января 2017 18:28
Полиция просит помощи у автомобилистов в поисках пропавшей новокузнецкой школьницы
27 января 2017 18:23
В Кузбассе осудили участника ДТП, по вине которого погиб человек
27 января 2017 18:11
Кузбассовцы получат единовременную выплату в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
27 января 2017 17:44
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Новости-суровости
Новости-суровости: неделя настоящих мужиков
Самые трэшовые новости недели
Гид
Искуситель Vs Дед Мороз: 6 вариантов отдыха на 27-29 января
Афиша Сибдепо предлагает самые интересные развлечения на выходные, чтобы отдохнуть душой и телом
Кинопрокат
«Притяжение»: приземление и наказание
Фильм - лекарство от "Викинга"
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Какой из вас руководитель?
Проверьте, относитесь ли вы к офисным тиранам
Чтиво
10 сексуальных моделей из Кузбасса
Модели, которые затмят любых модельеров!
Чтиво
Мы пойдём с конём: как с помощью иппотерапии лечат детей в Кузбассе
Сибдепо продолжает рассказывать о социальных предпринимателях Кузбасса, которые развивают бизнес ради помощи детям
Фоторепортажи
Детки и клетки: выставка обезьян и попугаев в Кемерове
Шустрый капуцин, забавные гиббоны, яркие ара, милый мангобей — на передвижной выставке «Мир обезьян и попугаев» в ТРЦ «Лапландия» представлено более 40 видов экзотических животных.
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12 горнолыжных комплексов Кузбасса
Афиша Сибдепо составила рейтинг мест, где можно скатиться с горы в Кузбассе
Квартира недели
«Персональная Италия» в Кемерове за 16 миллионов
Цена престижа и европейского дизайна
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01.02.2017
Перекрестки любви
Лирическая комедия о том, как влюбленный врач Павео делает предложение Александре, потерявшей надежду на личное счастье
Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского
12+
Спектакли
16.02.2017
Любовь по понедельникам
В квартире для свиданий с любовницой появляется жена главного героя
Государственная филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова
16+
Концерты
09.02.2017
Мураками
Группа приедет с программой «Незнакомы»
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