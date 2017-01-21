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Журнал о жизни в Кузбассе
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Видео
Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний
Корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
Чтиво
9 важных вопросов об уборке снега в Кемерове
Почему на вашу улицу поздно добираются уборщики, как меняется их работа во время аномальных снегопадов, куда увозят убранный снег?
Вопрос времени
Хорошо ли вы знаете улицы Кемерова
Родной город таит много нового!
Цена недели
Сколько стоит сходить в баню в Кемерове
Сибдепо узнал, сколько стоит провести час в общественных кемеровских банях
Автодепо
Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным
Потерпевшая сторона и московский адвокат в эксклюзивном интервью Сибдепо рассказали о своей позиции относительно расследования
Опрос
Викторина: хорошо ли вы знаете кузбасских чиновников
Проверьте, насколько внимательно вы читаете и смотрите новости
Интервью
Светлана Казина: «Мне хорошо наедине с горами»
Известный фотограф из Республики Алтай рассказывает о том, как переехала из Кузбасса в горы и стала исполнять мечты с помощью любопытства и фотокамеры
Квартира недели
Дворянская «трёшка» за 10 миллионов рублей
Достойное жильё для новокузнечан высокого происхождения
Чтиво
В Кузбассе свой «Боярышник»: как отличить «палёный» алкоголь
Сибдепо узнал, есть ли в Кузбассе «иркутский «Боярышник» и почему на больничную койку и в морг попадают далеко не пропойцы
Автодепо
Адвокат за адвоката: подробности ДТП с BMW X6 Негодяева
В эксклюзивном интервью Сибдепо адвокат Вадима Негодяева Сергей Орлов рассказал о подробностях и последствиях смертельного ДТП
Кинопрокат
«Викинг»: на что потрачен миллиард?
"Год российского кино" породил новый жанр: православный блокбастер
Чтиво
Сибдепо-2016: лучшее по версии читателей
Сибдепо представляет материалы, которые в 2016 году вы читали охотнее всего
Вопрос времени
Советский новогодний стол: викторина о том, как пировали в «той стране»
Что готовили, ели и пили граждане СССР?
Чтиво
Что изменится в 2017 году
Сибдепо составил дайджест наиболее заметных событий на все грядущие 12 месяцев
Лонгрид
Дом для отца-одиночки: как спасали многодетную семью в Мысках
Грустная история со счастливым концом
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Коротко
По факту гибели двух человек на пожаре в Новокузнецке возбуждено уголовное дело
21 января 2017 18:12
Семейная пара насмерть замёрзла в Новокузнецке
21 января 2017 17:38
В Кемерове возле «Променада» столкнулись две иномарки (фото)
21 января 2017 16:25
Следователи проводят проверку по факту гибели двух новокузнечан на пожаре в девятиэтажке
21 января 2017 14:49
В Белове скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газового баллона в частном доме
21 января 2017 13:22
На пожаре в девятиэтажке в Новокузнецке спасли 10 человек
21 января 2017 12:12
В Кузбассе задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП
21 января 2017 11:50
В Междуреченске ко Дню шахтёра-2017 построят дорожную развязку
20 января 2017 21:26
Кемеровчанин принял роды у жены, не дождавшись «скорой»
20 января 2017 20:13
В Кузбассе стартовал очередной этап акции «1000 овец»
20 января 2017 19:54
В Новокузнецке из-за эпидемии ОРВИ отменили все массовые мероприятия
20 января 2017 18:23
ИФК «Мера» провела первую в Кузбассе электронную регистрацию сделки с недвижимостью
20 января 2017 18:17
В Кемерове «Зебра» и «Светофор» напомнят детям о важности соблюдения ПДД
20 января 2017 18:10
В Кузбассе пройдёт принудительное лечение мужчина, ранивший сожительницу и угрожавший полиции
20 января 2017 17:32
В Кузбассе осудили экс-командира взвода ДПС за помощь лишённому прав водителю
20 января 2017 17:21
У кузбасского АО «Разрез «Инской» отсудили почти 5 млн рублей
20 января 2017 16:59
В Новокузнецке Росгвардия задержала грабителя, похитившего деньги из детского сада
20 января 2017 16:35
Преподаватель КемГУ пробежит полумарафон за права детей в Таиланде
20 января 2017 16:16
В «СУЭК-Кузбасс» установили отраслевой рекорд по скорости подземного бурения
20 января 2017 15:52
В 2016 году в Кузбассе количество мест концентрации ДТП сократилось в два раза
20 января 2017 15:13
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Новости-суровости: неделя победителей
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Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний
Корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
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Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
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9 важных вопросов об уборке снега в Кемерове
Почему на вашу улицу поздно добираются уборщики, как меняется их работа во время аномальных снегопадов, куда увозят убранный снег?
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Иллюзия любви
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Закон ночи
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