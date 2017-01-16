Журнал о жизни в Кузбассе
Новости
Чтиво
Автодепо
В деле
Вопрос времени
Гид
Еда
Интервью
Квартира недели
Кинопрокат
Люди дела
Новости-суровости
Опрос
Цена недели
Экспертиза
Фото
Фото дня
Фоторепортажи
«Мисс Сибдепо»
Афиша
Премия Афиши
Кино
Спектакли
Выставки
Концерты
Вечеринки
Обучение
Для детей
Спорт
Другое
Новости
В Кузбассе назначили заместителя губернатора по инвестициям и инновациям
Должность занял Станислав Черданцев.
Автодепо
Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным
Потерпевшая сторона и московский адвокат Евгений Черноусов в эксклюзивном интервью Сибдепо рассказали о своей позиции относительно расследования
Квартира недели
Дворянская «трёшка» за 10 миллионов рублей
Достойное жильё для новокузнечан высокого происхождения
Чтиво
В Кузбассе свой «Боярышник»: как отличить «палёный» алкоголь
Сибдепо узнал, есть ли в Кузбассе «иркутский «Боярышник» и почему на больничную койку и в морг попадают далеко не пропойцы
Автодепо
Адвокат за адвоката: подробности ДТП с BMW X6 Негодяева
В эксклюзивном интервью Сибдепо адвокат Вадима Негодяева Сергей Орлов рассказал о подробностях и последствиях смертельного ДТП
Кинопрокат
«Викинг»: на что потрачен миллиард?
"Год российского кино" породил новый жанр: православный блокбастер
Чтиво
Сибдепо-2016: лучшее по версии читателей
Сибдепо представляет материалы, которые в 2016 году вы читали охотнее всего
Вопрос времени
Советский новогодний стол: викторина о том, как пировали в «той стране»
Что готовили, ели и пили граждане СССР?
Чтиво
Что изменится в 2017 году
Сибдепо составил дайджест наиболее заметных событий на все грядущие 12 месяцев
Лонгрид
Дом для отца-одиночки: как спасали многодетную семью в Мысках
Грустная история со счастливым концом
Чтиво
Экстремизм в соцсетях: как не получить срок за репост
Рассказываем, что такое экстремизм в соцсетях и как с ним обстоят дела в Кузбассе
Рейтинг
Топ-10 новогодних иллюминаций в Кемерове
Сибдепо составил рейтинг самых красивых новогодних уличных оформлений
Чтиво
Капитан Спутник спешит на помощь!
Развеиваем опасения тех, кто не решается подключить спутниковое ТВ, ожидая, когда к дому протянут «кабель», и полагая, что он надёжнее
Чтиво
Лютая кузбасская зима: что делать, если замёрз
Сибдепо подготовил памятку о том, как распознать первые признаки обморожения и как правильно согреваться в экстремальных условиях
Автодепо
Сколько в Кемерове стоит отогреть авто
Мы узнали цены на комплексную услугу: выезд специалиста, отогрев двигателя и подзарядка аккумулятора
On air
Live
Коротко
Администрация Кемерова планирует потратить 1,3 миллиарда рублей на ремонт дорог
16 января 2017 21:20
Более 100 кемеровчан помогли «Верному» достроить вольеры
16 января 2017 19:25
В Кузбассе девятиклассник на велосипеде задержал грабителя, напавшего на пожилую женщину
16 января 2017 17:40
В Кузбассе пьяный тракторист хотел помочь дорожникам в уборке снега и лишился прав
16 января 2017 17:27
В Междуреченске завод выплатил работникам 2 млн рублей долгов по зарплате
16 января 2017 16:57
В Кемерове на Весенней горел автомобиль BMW
16 января 2017 16:46
В McDonald’s рассказали о режиме работы второго ресторана в Кемерове
16 января 2017 15:55
На неделе в Кузбассе похолодает до -41°С
16 января 2017 15:47
Кузбассовца осудили за изнасилование 18-летней девушки
16 января 2017 14:43
В Прокопьевске задержали водителя автобуса, севшего за руль после приёма морфина
16 января 2017 14:37
В 2016 году на угледобывающих предприятиях Кузбасса выявили более 4,5 тысяч нарушений
16 января 2017 14:29
В Кемерове столкнулись маршрутка, троллейбус и Toyota Land Cruiser
16 января 2017 14:24
Пять объектов кемеровского «Аквамаркета» повторно выставили на торги
16 января 2017 13:37
В 2016 году в пункты взаимопомощи предметы первой необходимости принесли 15,6 тысяч кузбассовцев
16 января 2017 13:28
В Кузбассе назначили заместителя губернатора по инвестициям и инновациям
16 января 2017 13:10
В Кемерове на Островского запретят парковаться ночью
16 января 2017 12:48
ГИБДД просит кемеровчан соблюдать меры осторожности в сильные морозы
16 января 2017 12:36
Уроженка Кемерова примет участие в конкурсе «Мисс Глобал»
16 января 2017 12:10
В Кемерове водитель Mercedes отсудил у дорожников 370 тысяч рублей за выбоину на дороге
16 января 2017 11:50
В 2017 году увеличилось количество абонентов Tele2, побывавших в праздники за границей
16 января 2017 11:40
Загрузить ещё
Новости-суровости
Новости-суровости: неделя красивых слов
Самые трэшовые новости недели
Вопрос времени
Хорошо ли вы знаете улицы Кемерова
Родной город таит много нового!
Цена недели
Сколько стоит сходить в баню в Кемерове
Сибдепо узнал, сколько стоит провести час в общественных кемеровских банях
Автодепо
Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным
Потерпевшая сторона и московский адвокат Евгений Черноусов в эксклюзивном интервью Сибдепо рассказали о своей позиции относительно расследования
Гид
Куда сходить в Кемерове 13-15 января
Первые постпраздничные выходные обещают быть увлекательными
Фоторепортажи
Бороться нельзя сдаваться: уборка снега в Кемерове
10 января мэр Илья Середюк провёл рабочий объезд города
Опрос
Викторина: хорошо ли вы знаете кузбасских чиновников
Проверьте, насколько внимательно вы читаете и смотрите новости
Интервью
Светлана Казина: «Мне хорошо наедине с горами»
Известный фотограф из Республики Алтай рассказывает о том, как переехала из Кузбасса в горы и стала исполнять мечты с помощью любопытства и фотокамеры
Сегодня в кино
Закон ночи
Почему он?
Ла-Ла Ленд
Не стучи дважды
Монстр-траки
Кредо убийцы
Викинг
Снежная королева 3: Огонь и лед
Три богатыря и Морской царь
Гибби
Любовь не за горами
Дом напротив
Афиша Сибдепо рекомендует
Спектакли
28.01.2017
Искуситель
В жизнь супруг Дмитрия и Елены неожиданно вторгается Крамов, который наводит Дмитрия на мысль поджечь родовое имение
Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва
16+
Концерты
09.02.2017
Мураками
Группа приедет с программой «Незнакомы»
Harat’s Pub
16+
Выставки
17.01.2017
Мир бабочек
Вы можете сделать селфи с порхающими бабочками и покормить их медовым сиропом
Кемеровский областной краеведческий музей
0+
Спектакли
17.01.2017
Шоколадница
В провинциальном городке приезжая женщина открывает кондитерскую, после чего жизнь горожан совершенно преображается.
Театр для детей и молодёжи
18+
Новые комментарии