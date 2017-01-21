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Новости-суровости

Новости-суровости: неделя победителей

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Репортаж из соцсетей

Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний

Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей
Видео

Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

Корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Чтиво

9 важных вопросов об уборке снега в Кемерове

Почему на вашу улицу поздно добираются уборщики, как меняется их работа во время аномальных снегопадов, куда увозят убранный снег?
Гид

Как провести 20-22 января в Кемерове

Афиша Сибдепо предлагает несколько вариантов приятно и с пользой провести время
Фоторепортажи

Как кемеровчане грехи смывали

Фотокорреспондент Сибдепо посетил популярную купель в селе Елыкаево и новую иордань на Притомском проспекте в Кемерове
Вопрос времени

Знаете ли вы крещенские традиции и приметы

Да что вы вообще знаете о Крещении?
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя красивых слов

Самые трэшовые новости недели