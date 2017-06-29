Кино

2:22
14+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США, Австралия

Жанр: триллер

Режиссер: Пол Карри

В главных ролях: Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди, Реми Хий, Симона Кэссел, Керри Армстронг, Carma Sharon, Джон Уотерс, Кэти МакКоннелл и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб…

Расписание сеансов

Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 13:35 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
  • 21:50 300 руб., диваны - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 13:35 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
  • 21:50 300 руб., диваны - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 13:35 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
  • 21:50 300 руб., диваны - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 13:35 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
  • 21:50 300 руб., диваны - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 13:35 200 руб., диваны - 500 руб. Зал Christie
  • 21:50 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 13:35 200 руб., диваны - 500 руб. Зал Christie
  • 21:50 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 13:35 200 руб., диваны - 500 руб. Зал Christie
  • 21:50 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie

Комментарии

Похожие события