37 Международный студенческий фестиваль ВГИК

С 10 по 14 ноября в Кемерово пройдет региональный этап 37-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Все зрители, пришедшие на показы ВГИК, станут участниками зрительского голосования и смогут выбрать понравившуюся работу. Результаты голосования кемеровчан будут суммированы к общим результатам по стране. Автор работы, получившей наибольшее количество голосов, будет удостоен приза зрительских симпатий.

Каждый день новая программа и разные фильмы. Зрители, пришедшие на фестиваль все пять дней, смогут посмотреть 10 часов нового, экспериментального, дебютного кино!

Дополнительная информация по телефону: 36-30-31.