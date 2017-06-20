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Военно — спортивная патриотическая эстафета «Помним героев»
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ГДЕ

Кемеровский областной краеведческий музей

Отдел природы: пр-т Советский, 55.
Отдел военной истории: Притомская Набережная, 1а.
Отдел истории: пр-т Советский, 51.

75-22-45 (отдел природы), 36-86-09 (отдел военной истории), 36-41-15 (отдел истории)
Четверг, 22 июня, в 19:00

В ходе эстафеты участники пройдут проверку знаний истории своего Отечества и военно-спортивных навыков. По итогам подведения результатов приглашаем всех участников на Свечу памяти к Вечному огню. Эстафета пройдет на территории ул. Притомская набережная г. Кемерово, вблизи Памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в Великой Отечественной войне, для молодежи города Кемерово пройдет военно-спортивная патриотическая эстафета «Помним героев».При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

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