В ходе эстафеты участники пройдут проверку знаний истории своего Отечества и военно-спортивных навыков. По итогам подведения результатов приглашаем всех участников на Свечу памяти к Вечному огню. Эстафета пройдет на территории ул. Притомская набережная г. Кемерово, вблизи Памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в Великой Отечественной войне, для молодежи города Кемерово пройдет военно-спортивная патриотическая эстафета «Помним героев».При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».