Стиль рок-группы «А-симметрия» можно определить, как мелодик-рок с ярким жизнеутверждающим звучанием. В 2013 году записан дебютный альбом «Сок Соли», композиции с этого альбома, можно услышать на региональных каналах радио и в ротации многих музыкальных интернет трансляций.

2016 год ознаменован релизом нового альбома «НАЯВУ».

На сегодняшний день А-СИММЕТРИЯ представляет собой сплочённый сыгранный коллектив, имеет богатый опыт выступлений на площадках крупнейших фестивалей, а так же, других музыкальных событиях Сибирского региона, включая сольные концерты группы.