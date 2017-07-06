В танцевальном караоке-баре будет играть специальных гость из Томска Ширинов Рустам он же Agresia. Входит в топ 100 DJ’s России по версии порталов о электронной музыки Promodj.com и Bananastreet.ru. Имеет десятки выступления в клубах России и Казахстана. Участник первого Сибирского DJ марафона на первой танцевальной радиостанции Сибири «Кнопка FM»

PRE-PARTY: 22:00-00:00 (летняя веранда) — Chao.

FREE DANCE:

00:00-02:00 – Sanchess,

02:00-04:00 – Agresia,

04:00-06:00 – Chao.

GRAFIT after party: 06:00-08:00 — special cocktail menu

Действуют: FC/DC.