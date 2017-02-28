Спектакли

Альтер Эго
18+

ГДЕ

Дворец культуры Шахтёров

Пр-т. Шахтеров, 2.

64-13-07, 64-12-02
Среда, 22 марта, в 19:00

1000-2200 руб.

22 марта на сцене Дворца Культуры Шахтеров состоится показ комедийного спектакля «Альтер Эго», поставленный актером и режиссером “Театра Луны” Дмитрием Новицким под руководством Сергея Проханова.

В отличие от традиционного сюжета «любовного треугольника», в спектакле «Альтер Эго» — настоящий «любовный пятиугольник», где две вдовы, два мужа и одна неизвестная.

Вас ждет фейерверк танцев и шуток, а также искромётные актерские монологи в исполнении Дмитрия Новицкого, Татьяны Солнцевой, Виктора Логинова, Алексея Секирина, Антона Ескина, Натальи Бортниковой и Ольги Коваленко!

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