Anton Ishutin

Антон Ишутин — российский диджей и саундпродюссер, родом из Самары. «Музыкальный хамелеон» — именно так называет Антона Ишутина музыкальный редактор культового журнала DJ Mag Адам Савиль. Не удивительно, ведь Антону удаётся быть успешным продюсером как в deep и nu disco, так и в tech и drum n bass.

Творчество Антона получило признание по всей планете: от модных клубов на Ибице до крупнейших фестивалей Winter Music Conference в Майами. Являясь владельцем собственных популярных лейблов — Pepper Cat Records/ Disco Cat Records, Антон ведет плодотворное сотрудничество с такими мировыми брендами, как: Armada, Enormous Tunes, Erase Records, Pornostar, Grusha Music, Dear Deer, King Street Sounds, Sleazy Deep, Sony Music, Toolroom.

Кроме него за диджейским пультом будут PLATON(RU) [Новосибирск], CASPER, KOSTYA MOTOR, DANIEL BROOKS [Новосибирск].

Действуют: FC/DC/AC.

Вопросы можно задать по телефону: 657-650.

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