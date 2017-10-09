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18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Россия

Продолжительность: 01:56

Жанр: мелодрама, драма

Режиссер: Борис Хлебников

В главных ролях: Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко, Елена Дробышева, Евгений Муравич, Анна Котова, Надежда Маркина и др.

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Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 13:50 250 руб. Красный зал
  • 19:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 13:50 250 руб. Красный зал
  • 19:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 13:50 250 руб. Красный зал
  • 19:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 13:50 250 руб. Красный зал
  • 19:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 13:50 250 руб. Красный зал
  • 19:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 13:50 250 руб. Красный зал
  • 19:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 13:50 250 руб. Красный зал
  • 19:00 300 руб. Красный зал

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