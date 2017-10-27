АртЛекторий в кино — это уникальная возможность прикоснуться к истории искусства в зале кинотеатра.

Лучшие документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве; крупнейшие выставки последнего десятилетия, получившие новую жизнь на большом экране, — всё это теперь в новом формате.

Фильмы курса АртЛектория посвящены самым значительным периодам в истории искусства от Возрождения до импрессионизма и от Золотого века голландской живописи до русского авангарда.

Искусствоведы и актёры, историки и музыканты объединятся благодаря возможностям кино, чтобы рассказать о своих любимых произведениях и музеях.

А крупные планы и HD-съемка подарят зрителям эффект присутствия в музейных залах в любой точке мира. Благодаря АртЛекторию в кино история искусства становится ближе!

Все фильмы демонстрируются на английском языке с закадровым переводом.

01.11.2017 — Леонардо HD.

15.11.2017 — Микеланджело: Любовь и смерть.

06.12.2017 — Удивительный мир Иеронима Босха.

20.12.2017 — Каналетто и искусство Венеции.