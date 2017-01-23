Кино

Балерина
6+

О фильме

Год выпуска: 2016

Страна: Франция, Канада

Продолжительность: 01:29

Жанр: мультфильм, мюзикл, приключения, семейный

Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин

Актеры: Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен, Элана Дункельман, Кэйси Чейз, Шошана Спелинг и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 6.8

Главная героиня — маленькая французская девочка, живущая в сиротском приюте. Невзирая на то, что условия жизни, в которых она жила, были ужасными, она не очерствела сердцем и по-прежнему лелеяла мечту, в которой она танцует на большой сцене, и все ей аплодируют и восхищаются. Девочке придётся приложить массу усилий, чтобы доказать, что у неё есть талант, преодолеть противоречия с хореографами, которые заставляли своенравную танцовщицу следовать стандартным шаблонам балетного танца.

Расписание сеансов

Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 10:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 12:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 15:55 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 10:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 12:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 15:55 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 10:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 12:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 15:55 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 10:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 12:00 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 15:55 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 10:15 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 12:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 15:55 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 10:15 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 12:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 15:55 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 10:15 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 12:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 15:55 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie

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