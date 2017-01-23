Главная героиня — маленькая французская девочка, живущая в сиротском приюте. Невзирая на то, что условия жизни, в которых она жила, были ужасными, она не очерствела сердцем и по-прежнему лелеяла мечту, в которой она танцует на большой сцене, и все ей аплодируют и восхищаются. Девочке придётся приложить массу усилий, чтобы доказать, что у неё есть талант, преодолеть противоречия с хореографами, которые заставляли своенравную танцовщицу следовать стандартным шаблонам балетного танца.