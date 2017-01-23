Балерина 6+
Год выпуска: 2016
Страна: Франция, Канада
Продолжительность: 01:29
Жанр: мультфильм, мюзикл, приключения, семейный
Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин
Актеры: Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен, Элана Дункельман, Кэйси Чейз, Шошана Спелинг и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 6.8
Главная героиня — маленькая французская девочка, живущая в сиротском приюте. Невзирая на то, что условия жизни, в которых она жила, были ужасными, она не очерствела сердцем и по-прежнему лелеяла мечту, в которой она танцует на большой сцене, и все ей аплодируют и восхищаются. Девочке придётся приложить массу усилий, чтобы доказать, что у неё есть талант, преодолеть противоречия с хореографами, которые заставляли своенравную танцовщицу следовать стандартным шаблонам балетного танца.
Расписание сеансов