Бегущий по лезвию 2049 18+
Год выпуска: 2017
Страна: Великобритания, США, Канада
Продолжительность: 02:43
Жанр: фантастика, триллер
Режиссер: Дени Вильнёв
В главных ролях: Райан Гослинг, Дэйв Батиста, Робин Райт, Марк Арнольд, Вильма Сечи, Ана де Армас, Вуд Харрис, Давид Дастмалчян, Томас Лемаркус, Сильвия Хукс и др.
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В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
Расписание сеансов