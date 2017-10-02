Кино

Бегущий по лезвию 2049
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Великобритания, США, Канада

Продолжительность: 02:43

Жанр: фантастика, триллер

Режиссер: Дени Вильнёв

В главных ролях: Райан Гослинг, Дэйв Батиста, Робин Райт, Марк Арнольд, Вильма Сечи, Ана де Армас, Вуд Харрис, Давид Дастмалчян, Томас Лемаркус, Сильвия Хукс и др.

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В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 19:30 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 19:30 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 19:30 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 19:30 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 19:30 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 19:30 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:00 200 руб. Синий зал
  • 13:50 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 19:30 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал

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