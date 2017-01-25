«Большой сенсорный день» — это настоящий праздник чувств для детей от 6 месяцев до 6 лет и их родителей. Это настоящий тест-драйв всего, что так любят дети и взрослые: песка, глины, соли, гречки, воды, красок, ароматов и многого другого.

В этот день пройдет музыкальный концерт, выступление научного шоу и шоу мыльных пузырей. Гости смогут оценить материалы, которые помогут в домашних занятиях с ребёнком — крупа, песок, соль, соленое тесто, блёстки, гидрогель, пластилин или картон.

Информацию о билетах можно посмотреть в группе «Вконтакте».