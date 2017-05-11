Кино

Большой
12+

О фильме

Год выпуска: 2016

Страна: Россия

Продолжительность: 02:06

Жанр: драма

Режиссер: Валерий Тодоровский

Актеры: Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина, Александр Домогаров, Николя Ле Риш, Маргарита Симонова, Екатерина Самуйлина, Анна Исаева, Анастасия Плотникова, Анастасия Прокофьева, Анна Тарасенко и др.

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Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет — это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта.

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 17:20 250 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 17:20 250 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 17:20 250 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 17:20 250 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 17:20 250 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 17:20 250 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 17:20 250 руб. Красный зал

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