23 ноября 19:00 на сцене Кемеровского Дома актёра кемеровчане и гости города смогут посмотреть один из спектаклей театра «Жёлтое окошко» (г. Мариинск) моноспектакль «Бозон Хиггса, или Трудно быть Гогой». Это ещё одна творческая попытка постичь тайну устройства нашего мира. Режиссёр и исполнитель главной роли Пётр Зубарев увлекает зрителей в свой мир, свою Вселенную, которую он пытается понять.

Кто-то ищет истину в книгах, кто-то в окружающем его мире вещей и явлений, кто-то копается внутри себя, кто-то пишет стихи, а кто-то строит большой адронный коллайдер в надежде разобрать механизм Вселенной на мелкие детали…

Но чтобы понять мир, нужно смотреть на него с разных сторон…

В 2016 году спектакль стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса камерных спектаклей и моноспектаклей «Один, два, три» в Новосибирске.