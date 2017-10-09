Charley & его Тетя

Сюжет музыкальной комедии зрителю хорошо знаком по фильму «Здравствуйте, я ваша тётя!».

В гости к Чарлею собирается приехать тётушка-миллионерша, которую он ни разу в жизни не видел. Приятели решают пригласить девушек, в которых они влюблены, на завтрак по случаю ее приезда. Но от тёти приходит известие о задержке, а благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди. Приятелям приходится прибегнуть к помощи друга Бабса, который и сыграет роль так некстати задерживающейся тётушки. И всё было бы хорошо, если бы сначала на вечеринку не прибыл разорившийся отец Джека, бравый полковник Френсис Чесней, вознамерившийся жениться на вдове-миллионерше, а потом и опекун девушек прокурор Спетлайг, которому также весьма импонирует донна Роза. И, конечно, в разгар событий появляется сама донна Роза Д’Альвадорес с воспитанницей, решившая сделать сюрприз своему племяннику.