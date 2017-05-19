Чемпионат ползунков

В соревнованиях могут принять участие малыши от 6 месяцев до 2-х лет.

Все «спортсмены» будут разделены на 3 возрастные группы:

от 6 месяцев до 1 года,

от 1 года до 1,5 лет,

от 1,5 до 2 лет.

Малышам нужно будет на скорость преодолеть расстояние 10 метров.

Независимо от результатов, все участники получат призы, а победители — главные награды от спонсоров.

Внимание: для участия необходима регистрация. Для этого необходимо заполнить заявку (указать ФИО ребенка, возраст, ФИО родителя, который будет присутствовать на Чемпионате, а также контактный телефон) на электронную почту:[email protected]