21 мая в Grill-bar 42 состоится невероятное химическое шоу «Чокнутый профессор». В лаборатории молекулярной кухни пропали секретные компоненты. Поэтому созывается совет юных ученых для их поиска. Ребят ждут увлекательные загадки, интересные задание, весёлая полоса препятствий и всё это для того, чтобы найти важный ингредиент, а в конце устроить невероятное химического шоу!

Помогать ребятам будет Чокнутый профессор, который и покажет супер инновационные опыты. Также дети приготовят банановый сплит — десерт из запеченных бананов в карамели, мороженого, сливок, политый шоколадным топингом и орешками. Занятие проведёт шеф-повар ресторана Лилия Овсяникова.

Запись по телефону: 63-05-33.