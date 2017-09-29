CinemaBASE

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29 сентября вы увидите фильм «ПТАХА», 1984.

Режиссёр: Алан Паркер

Горькая и страстная антивоенная притча Алана Паркера перекликается по ряду мотивов с его более ранними работами — «Полуночный «экспресс» и «Пинк Флойд — Стена», где антитезой замкнутости человека среди стен или же в ограниченном пространстве являлись именно прорыв за пределы и ощущение полёта. Будучи отмеченной Большим призом жюри на кинофестивале в Канне в 1985 году, лента «Птаха», к сожалению, не вызвала никакого интереса в Америке, несмотря на то, что роман Уильяма Уортона, который был написан в 1978 году, оказался бестселлером.

Но, скорее всего, публику могла отпугнуть усложнённая, метафорическая стилистика фильма. Если в кинорок-опере «Пинк Флойд — Стена» восприятию иносказательных образов способствовала известная по звуковому альбому музыка знаменитой английской группы, то в ленте «Птаха» зритель остаётся практически один на один с потоком визуальной фантазии режиссёра.

В ролях: Мэттью Модайн, Николас Кейдж, Джон Харкинс, Сэнди Бэрон, Карен Янг.