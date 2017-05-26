Daiquiri night

Танцевальный караоке-бар «Четыре Стихии» представляет свой новый проект – FREE DANCE. Эта ночь посвящается любимому напитку Джона Кеннеди и Эрнеста Хемингуэя. Принято считать, что коктейль придумал американский инженер, находившийся на Кубе во время войны с испанцами и давший ему название в честь пляжа Дайкири близ Сантьяго. Но тот, который действительно получил международную популярность, был создан Константином Рубалькаба Вертом (Constantino Rubalcaba Vert) в одном из самых известных баров в мире, «El Floridita La Habana». Этот коктейль является простым сауэром на роме, но именно название «Дайкири» прижилось. В эту ночь коктейль «Daiquiri» уходит со стойки бармена со скидкой в 50%.

Line-up:

1:00-2:30 – Kirill.

(2:30-4:30 – Berlin.

4:30-6:00 – Chao.

Действуют: FC/DC.

Информация и резерв столиков по телефону: 33-33-22.