На благотворительной фотосессии «Дари надежду» за символическую сумму каждый сможет сфотографироваться с мохнатыми моделями, получить массу позитива, а также улучшить жизнь обитателей приюта «Верный», «Маячок», «Бимка», «Четыре лапы» и «Южный».

Также во время благотворительной фотосесии будет работать пункт сбора вещей и кормов для животных приюта и передержек. Кемеровчане смогут передать корма, крупы (любые, кроме перловки), пеленки, шприцы, медицинские перчатки, ошейники и поводки и многое другое.

Во время мероприятия в сквере состоятся показательные выступления дрессированных собак, беспроигрышная лотерея, выступления творческих коллективов и многое другое.