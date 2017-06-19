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День молодёжи «Строим город мечты»
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ГДЕ

Парк чудес

Ул. Кирова, 4.

36‒19‒24, 36‒50‒36.
Суббота, 24 июня, в 13:00

Вход свободный.

Где: центральная площадка «Круг»

13:00-16:00 – конкурсно-развлекательная программа «Город моей мечты»:

  • Конкурс семейных архитектурных проектов «Город моей мечты».
  • Твистинг (фигурки из шаров).
  • Аквагрим (сказочные превращения с помощью волшебных красок).
  • Фотозона («Город будущего»)
  • Презентация фитнес оборудования«Строим тело».

13:00-15:00 – городская развлекательная квест-игра на территории парка «Ты – волонтёр!» (проводит «Союз Молодёжи Кузбасса»).

 

Где: «Арка» – центральный вход в парк

17:00-18:00 – Детская дискотека.

18:00-19:00 – Играет духовой оркестр-ретро-танцы.

 

«Детализация»

«Песочница»

Где: площадка у клумбы «Семья»

16:00-20:00

  • Анимация детской комнаты «Рыжик».
  • Интерактивный познавательный урок иностранного языка с детьми и их родителями.
  • Интерактивное представление с лечением клоунов.
  • Творческий проект «Кемерово будущего».
  • Аквагрим.

17:00-19:00 – Тренировка и мастер-класс по футболу.

19:30-20:00 – Шоу мыльных пузырей «Мыльная феерия».

 

«Музыка»

Где: центральная площадка «Круг»

16:20-17:00 – «Нога Неба».

17:20-18:00 – «Some Music Band».

 

«Электрификация»

Где: «Зелёный театр»

18:00-19:00 – «Plane Passenger» (Кемерово).

19:00-21:00 – «ITNIA» (Томск) – танцевальная музыка для тех, кто не умеет танцевать.

21:00-22:00 – «Электрофорез» (Санкт-Петербург) – это сумасшедший синтезаторный грув, мистически-завораживающий вокал и сюрреалистическая лирика.

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