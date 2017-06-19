День молодёжи «Строим город мечты» 0+
Где: центральная площадка «Круг»
13:00-16:00 – конкурсно-развлекательная программа «Город моей мечты»:
- Конкурс семейных архитектурных проектов «Город моей мечты».
- Твистинг (фигурки из шаров).
- Аквагрим (сказочные превращения с помощью волшебных красок).
- Фотозона («Город будущего»)
- Презентация фитнес оборудования«Строим тело».
13:00-15:00 – городская развлекательная квест-игра на территории парка «Ты – волонтёр!» (проводит «Союз Молодёжи Кузбасса»).
Где: «Арка» – центральный вход в парк
17:00-18:00 – Детская дискотека.
18:00-19:00 – Играет духовой оркестр-ретро-танцы.
«Детализация»
«Песочница»
Где: площадка у клумбы «Семья»
16:00-20:00
- Анимация детской комнаты «Рыжик».
- Интерактивный познавательный урок иностранного языка с детьми и их родителями.
- Интерактивное представление с лечением клоунов.
- Творческий проект «Кемерово будущего».
- Аквагрим.
17:00-19:00 – Тренировка и мастер-класс по футболу.
19:30-20:00 – Шоу мыльных пузырей «Мыльная феерия».
«Музыка»
Где: центральная площадка «Круг»
16:20-17:00 – «Нога Неба».
17:20-18:00 – «Some Music Band».
«Электрификация»
Где: «Зелёный театр»
18:00-19:00 – «Plane Passenger» (Кемерово).
19:00-21:00 – «ITNIA» (Томск) – танцевальная музыка для тех, кто не умеет танцевать.
21:00-22:00 – «Электрофорез» (Санкт-Петербург) – это сумасшедший синтезаторный грув, мистически-завораживающий вокал и сюрреалистическая лирика.