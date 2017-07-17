День открытых дверей

В спортивном центре пройдёт день бесплатных занятий. С 9:00 до 20:00 в тренажёрном зале для всех желающих пройдут консультации тренера, составление тренировочного плана, первичная консультация по питанию.

Также пройдут занятия по фитнесу и танцам:

10:00 — Hot Iron.

11:00 — Break Dance (дети).

12:00 — Dance Fit.

В зале бокса в 13:00 пройдёт занятие по ММА.

Кроме этого вас ждут подарки от партнёров, презентация и распродажа спортивной одежды, скидка 10% каждому участнику, низкие цены на спортбар, участие в лотерее при покупке абонемента и бесплатное посещение финской сауны.

Обязательна предварительная запись по телефону: 34-25-75.

Задать вопросы можно в группе «ВКонтакте».