24 мая, в День славянской письменности и культуры, кемеровский музей изобразительного искусства устраивает праздничный концерт. Он пройдёт на площади перед музеем.

Также вы сможете посетить выставки:

«Своевременное искусство» представляет творчество художников, чьи имена составили славу и историю Российской изобразительного искусства второй половины XX века. В масштабную экспозицию входят произведения таких известных авторов как Петр Баранов, Наталья Нестерова, Зураб Церетели, Ольга Булгакова, Владимир Брайнин, Виктор Калинин, Сергей Гета и многие другие. Представлены многочисленные произведения скульптуры, живописи, арт-объекты.

«Слушать тишину, слышать бесконечность», персональная выставка живописи и графики новосибирского художника, Виктора Красильникова (1940-2015). Художник продолжал традиции русского лирического пейзажа, выставка носит личностный камерный характер.

«Мечта и реальность», персональная выставка новосибирского дизайнера Галины Артамоновой. Г. Артамонова представляет роскошную декоративную коллекцию авторских кукол. В её творчестве переплелись мотивы славянского фольклора, российской истории, фантазийность и сказочность.

Фотовыставка «Опасность забвения» новосибирского фотохудожника Евгения Иванова посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

«Сокровища времен», выставка скульптуры и камнерезного искусства одной из Российских республик — Тывы. Старинный народный промысел и современная скульптура составляют яркую страницу культуры края, напоминают о необходимости сохранения и развития духовной культуры и народных традиций.