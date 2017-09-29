День уважения старшего поколения

3 октября с 14:00 до 19:00 — время назад! Уникальный праздник для тех, кому уже выдали пенсионный, а в душе по-прежнему весна.

В отделе истории, на Советском 51, живая музыка от специально приглашённого ансамбля. Показ моды 20 века с комментарием дизайнера. Мастер-классы по рисованию и декупажу и дружеское чаепитие.

Кроме этого, в этот день в отделе истории космический зал, залы археологии и этнографии также работают с полной отдачей. Вход для представителей старшего поколения бесплатный.