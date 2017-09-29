Другое

День уважения старшего поколения
16+

ГДЕ

Кемеровский областной краеведческий музей

Отдел природы: пр-т Советский, 55.
Отдел военной истории: Притомская Набережная, 1а.
Отдел истории: пр-т Советский, 51.

75-22-45 (отдел природы), 36-86-09 (отдел военной истории), 36-41-15 (отдел истории)
Вторник, 3 октября, в 14:00

Для пенсионеров вход бесплатный.

3 октября с 14:00 до 19:00 — время назад! Уникальный праздник для тех, кому уже выдали пенсионный, а в душе по-прежнему весна.

В отделе истории, на Советском 51, живая музыка от специально приглашённого ансамбля. Показ моды 20 века с комментарием дизайнера. Мастер-классы по рисованию и декупажу и дружеское чаепитие.

Кроме этого, в этот день в отделе истории космический зал, залы археологии и этнографии также работают с полной отдачей. Вход для представителей старшего поколения бесплатный.

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