25 ноября в оздоровительном центе «Эликсир» пройдёт «День здоровья».

Расписание:

10:00, 11:00 — Хореография для детей 3-4 и 5-6 лет (Юлия Чернобаева).

• Разминка, разогрев всех групп мышц

• Растяжка на коврике, постановка корпуса

• Изучение позиций ног классического танца

10:00, 11:00 — Body Sculpt (Карина Газизулина).

Это интенсивный силовой функциональный жиросжигающий тренинг, во время которого прорабатываются все группы мышц, тренируется сила, выносливость, координация и гибкость.

10:00 — 12:00 — Гимнастика для позвоночника — Цигун (Елена Борисова).

Восстанавливает здоровье спины и шеи, возвращает свободу движений, активность и радость жизни, избавляет от боли в любой области позвоночника (дискомфорт из-за скованности движений, ломоты, онемения в спине и шее).

12:00 – Суставная гимнастика «Здрава» (Иван Ражев).

Развиваем легкость движений, выправляем осанку, укрепляем мышечный корсет, активизируем кровообращение в суставах, восстанавливаем подвижность.

12:00 – Восточный танец Belly Dance (Марина Хабарова).

Королевская грация и эфирное очарование доступны всем, кто хочет развить пластику тела, рук, стать привлекательнее и увереннее в себе!

13:00 — Семейная гимнастика (Инесса Каплай).

Совместная тренировка помогает найти контакт ребёнка со взрослыми, избавиться от собственных страхов, научиться доверять друг другу, развить и укрепить мышцы всего тела.

13:00 — Лекция «Грамотный подход к похудению» (Карина Газизулина).

Основы грамотного подхода к тренировкам и рекомендации по сбалансированному питанию

13:30 — Балетная гимнастика (Юлия Чернобаева).

Более легкая форма классического танца, направленная на улучшение осанки, фигуры и пластики.

10:00 — 15:00 — Дегустация китайского ЧАЯ.

С собой: удобная одежда, не сковывающая движение, вторая обувь.

Запись обязательна. Записаться можно по телефонам: 39-60-55, 8-923-614-80-08.