Детские праздники в «Мечтать»

Пора жаркого солнышка, сладкого мороженого, велосипедов и самокатов, мыльных пузырей и каникул наконец-то пришла! Каждое воскресенье маленьким мечтателям предлагают собираться всем вместе и отмечать окончание насыщенной недели феерическим праздником!

4 июня — Охлаждающее шоу мороженого вместе с Эльзой.

11 июня — Квест от Щенячьего патруля. Дети будут искать пропавший шоколад, чтобы попасть на мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет.

18 июня — А вы уже знакомы с Героями в масках? Вас приглашают познакомиться и посмотреть шоу мыльных пузырей.

25 июня — Супер Кот разузнал, куда Леди Баг ходит по воскресеньям и спешит познакомиться с мечтателями. А заодно он научит делать кольца Супер Кота!

Запись по телефону: 754-754.