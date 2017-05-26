В ресто-клубе специальный гость Dj Паша Boshkin, один из топовых диджеев Красноярска, основатель проекта Dj’s Academy UPPERKUTS KRSK — первой школы техничного диджеинга. Его треки без сомнения согреют вас лучше жаркого лета, подарят много добрых танцев и незабываемых ночных часов. Резидент баров и клубов: the mods bar, dandy hors bar, xxxxx bar, работал в клубах Абакана и Новосибирска, он покажет кемеровским клабберам, как отрываются настоящие сибиряки.

— Dj Boshkin.

— DJ Nikita Ange.

— DJ Sanchess.