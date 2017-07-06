DJ LEBEDEFF — московский диджей и музыкант, резидент творческого объединения «Deep House Mafia». Входит в Top 100 DJ’s по версии популярного портала «Bananastreet», участник радиошоу «Sunset Cafe» и «La Terrassa» на радио «Monte-Carlo» в нескольких регионах России. Автор успешного подкаста LEBEDEEP.

Каждое выступление артиста продумано до мелочей – смешение музыкальных направлений позволяет удовлетворить потребности самой изысканной публики. За последние годы DJ LEBEDEFF покорил площадки по всей стране, отыграл на одной сцене с российскими музыкантами как Rich-Art, Misha Klein, Yam Nor, Andey Exx и другие.

PRE-PARTY: 22:00-00:00 (летняя веранда) — NA-YAN.

FREE DANCE:

00:00-02:00 – Sanchess,

02:00-04:00 – Lebedeff,

04:00-06:00 – Berlin.

GRAFIT after party: 06:00-08:00 — special cocktail menu.

Действуют: FC/DC.