18 июня в баре «Хука Хаус» & «Брутальность» пройдёт фотовыставка DO_NOT_SHOW, при участии фотографов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Кемерова.

Это третья, заключительная часть проекта Лены Аберле DO_NOT, которая основана, как и предыдущие, на человеческих эмоциях, переживаниях и их выражении с помощью языка тела.

В красном свете посредством фотографий будут рассказаны откровенные истории, которые навсегда останутся общей тайной между рассказчиком и зрителем, потому что значительная часть фотографий никогда не выйдет за пределы выставки.

Гостей будет ждать особенный welcome drink от бармена Саши Владимирова.