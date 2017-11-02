Душой исполненный полёт

Губернаторский театр танца приглашает в увлекательное путешествие по миру танцевальных традиций.

Многообразие народов и культур мира формирует его необычайно мозаичную картину. Она похожа на огромный цветущий сад, где каждый цветок неповторим и хорош по-своему. Уникальный облик любого народа отражается в его художественном творчестве. Важной частью художественной традиции народов является этнический или национальный танец. В этом путешествии ждут новые открытия, интересные встречи и яркие незабываемые впечатления!