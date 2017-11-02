Концерты

Душой исполненный полёт
6+

ГДЕ

Государственная филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова

Пр-т Советский, 68.

58-32-11; 58-74-86

Губернаторский театр танца приглашает в увлекательное путешествие по миру танцевальных традиций.

Многообразие народов и культур мира формирует его необычайно мозаичную картину.  Она похожа на огромный цветущий сад,  где каждый цветок неповторим и хорош по-своему.  Уникальный облик любого народа отражается в его художественном творчестве. Важной частью художественной традиции народов является этнический или национальный танец.  В этом путешествии ждут новые открытия, интересные встречи и яркие незабываемые впечатления!

Расписание сеансов

  • 12:00 300-600 руб.
  • 14:00 300-600 руб.
  • 13:00 300-600 руб.

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