Квест «Дважды два» — это десять разноплановых заданий в десяти неожиданных локациях. Чтобы решить каждое, придётся применить смекалку, сообразительность и командный дух.

14 мая, парк имени Веры Волошиной

Эта игра рассчитана для школьников возрастом от 9 до 13 лет. В команду так же приглашаются взрослые (максимум два человека). Всего в команде должно быть 4 участника. Команды соберутся в парке имени Веры Волошиной у монумента «Комсомольская песня».

21 мая, стадион «Химик»

В этом соревновании принимают участие школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Каждая команда должна состоять из четырёх человек, иметь название и капитана. Игроки соберутся около стадиона «Химик», со стороны Роллердрома.

Для прохождения квеста необходимо:

— минимум один телефон с доступом в Интернет,

— актуальная версия карты-справочника,

— блокнот и ручка.

В каждом этапе предусмотрено три призовых места. Все подробности о призовом фонде, а так же актуальные новости о квесте в группе «ВКонтакте».

Обязательна регистрация на сайте перед игрой.

Справки по телефону: 59-38-12.