Постановка Шекспировского театра «Глобус», которую зрители увидят в рамках проекта «TheatreHD». Спектакль будет показан на языке оригинала, с русскими субтитрами.

«Двенадцатая ночь» – комедия запутанных романтических отношений, искрящаяся наиболее изящными диалогами, когда-либо написанными Уильямом Шекспиром.

Все роли в спектакле (как и полагалось во времена Шекспира) исполняются исключительно мужчинами. Костюмы, музыка и хореография в этом спектакле также созданы по образу и подобию тех, что были возможны в «Глобусе» 17 века.

В ролях: Стивен Фрай, Марк Райлэнс, Сэмюэль Барнетт, Лиам Бреннан, Пол Чахиди, Джон Пол Коннолли, Иэн Драйсдейл, Джонни Флинн и др.