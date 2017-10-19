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Двуличный любовник
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Франция, Бельгия

Продолжительность: 01:43

Жанр: триллер, драма, мелодрама

Режиссер: Франсуа Озон

В главных ролях: Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет, Мириам Буайе, Доминик Реймон, Фанни Сэйдж, Жан-Эдуард Бодзяк, Антуан Де ла Мориньер, Жан-Поль Мюэль, Кейсли Готье и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 6.783

Рейтинг на IMDB: 6.5

Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдаёт.

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:25 140 руб. Синий зал
  • 17:55 200 руб. Синий зал
  • 21:45 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:25 140 руб. Синий зал
  • 17:55 200 руб. Синий зал
  • 21:45 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 14:20 180 руб. Синий зал
  • 18:10 200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 14:20 180 руб. Синий зал
  • 18:10 200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:25 140 руб. Синий зал
  • 17:55 200 руб. Синий зал
  • 21:45 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:25 140 руб. Синий зал
  • 17:55 200 руб. Синий зал
  • 21:45 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:25 140 руб. Синий зал
  • 17:55 200 руб. Синий зал
  • 21:45 200 руб. Синий зал
Купить билеты на фильм «Двуличный любовник»

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