Двуличный любовник 18+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Франция, Бельгия
Продолжительность: 01:43
Жанр: триллер, драма, мелодрама
Режиссер: Франсуа Озон
В главных ролях: Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет, Мириам Буайе, Доминик Реймон, Фанни Сэйдж, Жан-Эдуард Бодзяк, Антуан Де ла Мориньер, Жан-Поль Мюэль, Кейсли Готье и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 6.783
Рейтинг на IMDB: 6.5
Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдаёт.
Расписание сеансов
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