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Джиперс Криперс 3
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США

Продолжительность: 01:41

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Режиссер: Виктор Сальва

В главных ролях: Стэн Шоу, Габриэль Хоф, Брэндон Смит, Мег Фостер, Джордан Сэллоум, Честер Рашинг, Райан Мур, Майкл Сироу, Джойс Жиро, Майкл Пападжон и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 4.556

Рейтинг на IMDB: 4.4

23 года назад Гайлер Брендон потеряла сына Кенни, которого сожрало ужасное чудовище, и теперь живет в отдаленном доме вместе с внучкой Эддисон. Когда в округе снова появляется монстр на своем адском фургоне, Гайлер является сын и говорит, что тот вернется забрать свою собственность, которую Кенни закопал недалеко от дома. В это же время шериф, уже ранее имевший дело с летающим когтистым чудовищем, пытается организовать местную полицию, чтобы положить конец этим бесчинствам.

Расписание сеансов

Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 12:10 220 руб. Зал "Марс"
  • 16:05 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:05 300 руб. Зал "Марс"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 12:10 220 руб. Зал "Марс"
  • 16:05 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:05 300 руб. Зал "Марс"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 12:10 220 руб. Зал "Марс"
  • 16:05 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:05 300 руб. Зал "Марс"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 12:10 220 руб. Зал "Марс"
  • 16:05 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:05 300 руб. Зал "Марс"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 12:10 220 руб. Зал "Марс"
  • 16:05 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:05 300 руб. Зал "Марс"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 12:10 220 руб. Зал "Марс"
  • 16:05 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:05 300 руб. Зал "Марс"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 12:10 220 руб. Зал "Марс"
  • 16:05 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:05 300 руб. Зал "Марс"
Купить билеты на фильм «Джиперс Криперс 3»

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