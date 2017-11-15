Джиперс Криперс 3 18+
Год выпуска: 2017
Страна: США
Продолжительность: 01:41
Жанр: ужасы, триллер, детектив
Режиссер: Виктор Сальва
В главных ролях: Стэн Шоу, Габриэль Хоф, Брэндон Смит, Мег Фостер, Джордан Сэллоум, Честер Рашинг, Райан Мур, Майкл Сироу, Джойс Жиро, Майкл Пападжон и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 4.556
Рейтинг на IMDB: 4.4
23 года назад Гайлер Брендон потеряла сына Кенни, которого сожрало ужасное чудовище, и теперь живет в отдаленном доме вместе с внучкой Эддисон. Когда в округе снова появляется монстр на своем адском фургоне, Гайлер является сын и говорит, что тот вернется забрать свою собственность, которую Кенни закопал недалеко от дома. В это же время шериф, уже ранее имевший дело с летающим когтистым чудовищем, пытается организовать местную полицию, чтобы положить конец этим бесчинствам.