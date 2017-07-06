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Эксперимент «Офис»
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США, Колумбия

Продолжительность: 01:28

Жанр: ужасы, боевик, триллер

Режиссер: Грег МакЛин

В главных ролях: Джон Галлахер мл., Тони Голдуин, Адриа Архона, Джон К. МакГинли, Мелони Диас, Овайн Йомэн, Шон Ганн, Брент Секстон, Джош Бренер, Давид Дастмалчян и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 5.699

Рейтинг на IMDB: 6.2

80 сотрудников международной корпорации заблокированы в многоэтажном офисном здании. По внутренней связи компании неизвестный голос призывает их участвовать в смертельной игре на выживание. Они должны будут выполнить ряд изощренных заданий, первое из которых — убить коллег, вызывающих наибольшее раздражение. Иначе устроители эксперимента пустят в расход всех. Игра началась!

Расписание сеансов

Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 22:25 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:20 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:20 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:20 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:20 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:20 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:20 300 руб. Зал 3
Купить билеты на фильм «Эксперимент «Офис»»

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