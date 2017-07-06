Эксперимент «Офис»

80 сотрудников международной корпорации заблокированы в многоэтажном офисном здании. По внутренней связи компании неизвестный голос призывает их участвовать в смертельной игре на выживание. Они должны будут выполнить ряд изощренных заданий, первое из которых — убить коллег, вызывающих наибольшее раздражение. Иначе устроители эксперимента пустят в расход всех. Игра началась!