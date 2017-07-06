Эксперимент «Офис» 18+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: США, Колумбия
Продолжительность: 01:28
Жанр: ужасы, боевик, триллер
Режиссер: Грег МакЛин
В главных ролях: Джон Галлахер мл., Тони Голдуин, Адриа Архона, Джон К. МакГинли, Мелони Диас, Овайн Йомэн, Шон Ганн, Брент Секстон, Джош Бренер, Давид Дастмалчян и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 5.699
Рейтинг на IMDB: 6.2
80 сотрудников международной корпорации заблокированы в многоэтажном офисном здании. По внутренней связи компании неизвестный голос призывает их участвовать в смертельной игре на выживание. Они должны будут выполнить ряд изощренных заданий, первое из которых — убить коллег, вызывающих наибольшее раздражение. Иначе устроители эксперимента пустят в расход всех. Игра началась!
Расписание сеансов
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