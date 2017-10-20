С 28 октября в Кемеровском цирке «Шоу талантливых зверей» — удивительный мир животных и рискованных трюков под руководством заслуженной артистки России Юлии Филатовой!

В программе более 60-ти животных и птиц, в том числе: медведи-эквилибристы, обаятельные персидские леопарды, умопомрачительные мартышки — воздушные гимнастки, грациозные лошади, яркие попугаи на качелях, гигантские питоны, дрессированные собачки и кошечки. Калейдоскоп хвостатых, пернатых, мохнатых — яркий, динамичный и забавный мир.

Восхищают и завораживают зрителей номера смелых и добрых дрессировщиков, пластичных эквилибристов, воздушных гимнастов, акробатов-прыгунов на дорожке, групповых жонглеров, лихих джигитов.

Весь вечер на манеже веселый клоунский дуэт «No comments»!