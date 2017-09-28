Заложники 16+
Год выпуска: 2017
Страна: Россия, Грузия
Продолжительность: 01:43
Жанр: драма, триллер, биография, история
Режиссер: Резо Гигинеишвили
В главных ролях: Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили, Гига Датиашвили, Гиорги Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гиорги Хурцилава, Вахтанг Чачанидзе, Екатерина Калатозишвили, Бека Лемонджава, Мераб Нинидзе и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 7.04
Рейтинг на IMDB: 7.4
Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее… У них, казалось, было все, кроме одного — свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока… Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР.