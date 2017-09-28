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Заложники
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Россия, Грузия

Продолжительность: 01:43

Жанр: драма, триллер, биография, история

Режиссер: Резо Гигинеишвили

В главных ролях: Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили, Гига Датиашвили, Гиорги Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гиорги Хурцилава, Вахтанг Чачанидзе, Екатерина Калатозишвили, Бека Лемонджава, Мераб Нинидзе и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.04

Рейтинг на IMDB: 7.4

Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее… У них, казалось, было все, кроме одного — свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока… Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР.

Расписание сеансов

Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:55 250-300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:55 250-300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:55 250-300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:55 250-300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:55 250-300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:55 250-300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:55 250-300 руб. Зал 3
Купить билеты на фильм «Заложники»

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