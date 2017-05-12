20 мая в рамках акции «Ночь музеев — 2017» пройдёт фольклорный праздник «III Фестиваль колбы». Впервые мероприятие будет проводиться на базе двух музеев: 20 мая – на «Красной Горке», 21 мая — на «Томской Писанице».

Музей-заповедник «Красная Горка» ждет посетителей 20 мая с 18:00 до 24:00 часов.

Запланирована разнообразная концертная программа с участием творческих коллективов Кузбасса. В течение всего вечера на территории будут работать площадки «Эко-салон красоты», «Фитобар», «Зеленая аптека», аниматоры и волонтеры подготовят для детей занимательные игры, организуют выставку экологических плакатов и мастер-классы по изготовлению керамики.

На Красной Горке вас будет ждать фотовыставка Юрия Манакова «Растения с характером», этнотека, экскурсия «Прогулка по Набережной Томи с Владимиром Сухацким» и его лекция «Исторические» продукты питания жителей Кузбасса», кулинарный поединок, аквагрим и огненное шоу.

Предварительная продажа билетов со скидкой уже началась.

Дополнительная информация по телефонам: 45-43-43 и 45-46-46.