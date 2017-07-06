Танцевальный караоке-бар «Четыре Стихии» представляет свой новый проект – FREE DANCE! Это означает, что танцев будет еще больше, еще больше шумных и веселых ночей!

8 июля в караоке-баре посвящают коктейлю Aperol Spritz. История его появления имеет несколько версий. По одной из них, спритц появился в Венеции в середине XIX века во времена, когда Венеция входили в состав Австрийской империи, был изобретён австрийскими военными и первоначально представлял собой смесь вина и газированной воды. По другой версии, напиток появился во время Первой мировой войны, когда вооружённые силы Австро-Венгрии в ходе наступления заняли север области Венеция. По этой легенде появлению напитка мы также обязаны австрийским военнослужащим, которые разбавляли местные вина, среди которых преобладало игристое просекко, минеральной водой. В эту ночь коктейль «Aperol Spritz» уходит со стойки бармена со скидкой в 50%!

PRE-PARTY: 22:00-00:00 (Летняя веранда) — NA-YAN.

FREE DANCE:

00:00-02:00 – Chao,

02:00-04:00 – Berlin,

04:00-06:00 – Sanchess.

15 июля: Cosmopolitan Night

Ночь посвящена коктейлю, который приобрёл широкую популярность в 1998 году в связи с выходом на экраны сериала Секс в большом городе, в котором коктейль «Cosmopolitan» являлся любимым напитком героинь. Из истории: «Cosmopolitan» создала Черил Кук, женщина-бармен из местечка South Beach, Флорида. В одном из интервью она сказала, что придумала этот напиток в 1985 году. Другой фигурой, участвовавшей в создании напитка, был Тоби Чеккини с Манхэттена. Он приготовил коктейль, взяв за основу рецепт Кук, при этом он внес свои небольшие изменения. В эту ночь коктейль «Cosmopolitan» уходит со стойки бармена со скидкой в 50%.

PRE-PARTY: 22:00-00:00 (Летняя веранда) — NA-YAN.

FREE DANCE:

00:00-03:00 – Chao,

03:00-06:00 – Berlin.

21 июля за диджейским пультом будут:

00:00-02:00 – Kirill,

02:00-04:00 – Chao,

04:00-06:00 – Berlin.

22 июля — ночь Whisky Sour.

Эта ночь посвящена коктейлю, cтарейшее историческое упоминание о котором было только в публикации в газеты Висконсина Waukesha Plain Dealer (США) в 1870 году. В эту ночь коктейль «Whisky Sour» уходит со стойки бармена со скидкой в 50%.

29 июля в баре будут играть: 22:00-00:00 (летняя веранда) — Chao,

03:00-06:00 – Berlin,

00:00-03:00 – Kirill.

Действуют: FC/DC.

Бронирование столиков по телефону: 33-33-22.