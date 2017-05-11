Future Shorts — крупнейший в мире фестиваль короткометражного кино и анимации. Фестивальные показы проходят более чем в 20 странах на 5 континентах 4 раза в год.

Новая весенняя программа Future Shorts «Потепление» — это 7 фильмов, созданных режиссерами со всех уголков планеты. Истории о любви, выборе, поиске себя и адаптации к меняющемуся миру. Почти что библейская притча и почти что психотерапевтический сеанса гипноза; война и мир на пересечении культур; лавстори в духе Кустурицы; повествование о хрупкости семьи с акцентом лондонских предместий и жесткий бит, помноженный на провокацию.