Кино

Future Shorts. Потепление
18+

ГДЕ

Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

36-44-10, 36-30-31

Future Shorts — крупнейший в мире фестиваль короткометражного кино и анимации. Фестивальные показы проходят более чем в 20 странах на 5 континентах 4 раза в год.

Новая весенняя программа Future Shorts «Потепление» — это 7 фильмов, созданных режиссерами со всех уголков планеты. Истории о любви, выборе, поиске себя и адаптации к меняющемуся миру. Почти что библейская притча и почти что психотерапевтический сеанса гипноза; война и мир на пересечении культур; лавстори в духе Кустурицы; повествование о хрупкости семьи с акцентом лондонских предместий и жесткий бит, помноженный на провокацию.

Расписание сеансов

  • 19:00 100 руб.
  • 19:00 100 руб.
  • 20:30 100 руб.
  • 19:00 100 руб.

Комментарии

Похожие события