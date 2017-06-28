Гадкий я 3 6+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: США
Продолжительность: 01:30
Жанр: мультфильм, фантастика, боевик, комедия, приключения, семейный и др.
Режиссер: Эрик Гуильон, Кайл Балда, Пьер Коффан
В главных ролях: Стив Карелл, Кристен Уиг, Трей Паркер, Миранда Косгров, Дэна Гайер, Nev Scharrel, Пьер Коффан, Стив Куган, Джули Эндрюс, Дженни Слейт и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 6.7
Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.
Расписание сеансов
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