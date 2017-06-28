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Гадкий я 3
6+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США

Продолжительность: 01:30

Жанр: мультфильм, фантастика, боевик, комедия, приключения, семейный и др.

Режиссер: Эрик Гуильон, Кайл Балда, Пьер Коффан

В главных ролях: Стив Карелл, Кристен Уиг, Трей Паркер, Миранда Косгров, Дэна Гайер, Nev Scharrel, Пьер Коффан, Стив Куган, Джули Эндрюс, Дженни Слейт и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 6.7

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 Детский - 130 руб., взрослый - 160 руб. "Красный зал"
  • 13:10 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. "Красный зал"
  • 14:45 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. "Красный зал"
  • 15:30 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Зелёный зал"
  • 16:30 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Красный зал"
  • 18:15 220 руб. "Красный зал"
  • 20:00 220 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 11:00 Детский - 130 руб., взрослый - 160 руб., диван - 180 руб. "Красный зал"
  • 12:45 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб., диван - 220 руб. "Красный зал"
  • 17:25 260 руб., диван - 280 руб. "Красный зал"
  • 19:10 260 руб., диван - 280 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 15:25 Детский - 170 руб., взрослый - 200, диваны - 220 руб. "Синий зал"
  • 20:00 220 руб., диваны - 240 руб. "Синий зал"
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:05 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 12:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 14:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 15:50 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 19:20 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
  • 21:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 09:15 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Зал 1
  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 1
  • 11:50 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 2
  • 12:45 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 1
  • 14:30 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 1
  • 15:40 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 2
  • 16:15 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
  • 18:00 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
  • 19:45 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 10:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 11:40 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 13:20 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 15:00 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 16:40 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 18:20 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 20:00 Детский - 280 руб., взрослый - 300-320 руб., диван - 800 руб. Большой зал
  • 22:10 Детский - 280 руб., взрослый - 300 руб. Малый зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:30 100-150 руб. "Синий зал"
  • 11:10 150-200 руб. "Синий зал"
  • 12:50 150-200 руб. "Синий зал"
  • 14:30 150-200 руб. "Синий зал"
  • 16:10 200-250 руб. "Синий зал"
  • 17:50 200-250 руб. "Синий зал"
  • 19:30 250-300 руб. "Синий зал"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 10:15 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диваны - 550 руб. Зал "Венера"
  • 11:55 Детский - 180 руб., взрослый - 220-250 руб., диваны - 650 руб. Зал "Венера"
  • 12:55 Детский - 200 руб., взрослый - 220-250 руб. Зал "Юпитер"
  • 13:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб., диваны - 700 руб. Зал "Венера"
  • 14:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 16:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:00 Детский - 220 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 19:40 Детский - 250 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 20:40 300-320 руб. Зал "Юпитер"
  • 22:20 300-320 руб. Зал "Юпитер"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
  • 11:10 Детский - 200-250 руб., взрослый - 250-300 руб. Зал MAXIMA
  • 12:50 Детский - 200-250 руб., взрослый - 250-300 руб. Зал MAXIMA
  • 14:35 Детский - 200-250 руб., взрослый - 250-300 руб. Зал MAXIMA
  • 16:20 Детский - 250-300 руб., взрослый - 300-350 руб. Зал MAXIMA
  • 18:25 Детский - 250 руб, взрослый - 300 руб., диваны - 700 руб. Зал Christie
  • 20:10 Детский - 250 руб, взрослый - 300 руб., диваны - 700 руб. Зал Christie
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 Детский - 130 руб., взрослый - 160 руб. "Красный зал"
  • 13:10 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. "Красный зал"
  • 14:45 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. "Красный зал"
  • 15:30 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Зелёный зал"
  • 16:30 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Красный зал"
  • 18:15 220 руб. "Красный зал"
  • 20:00 220 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 11:00 Детский - 130 руб., взрослый - 160 руб., диван - 180 руб. "Красный зал"
  • 12:45 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб., диван - 220 руб. "Красный зал"
  • 17:25 260 руб., диван - 280 руб. "Красный зал"
  • 19:10 260 руб., диван - 280 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 15:25 Детский - 170 руб., взрослый - 200, диваны - 220 руб. "Синий зал"
  • 20:00 220 руб., диваны - 240 руб. "Синий зал"
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:05 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 12:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 14:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 15:50 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 19:20 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
  • 21:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 09:15 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Зал 1
  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 1
  • 11:50 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 2
  • 12:45 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 1
  • 14:30 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 1
  • 15:40 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 2
  • 16:15 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
  • 18:00 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
  • 19:45 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 10:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 11:40 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 13:20 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 15:00 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 16:40 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 18:20 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 20:00 Детский - 280 руб., взрослый - 300-320 руб., диван - 800 руб. Большой зал
  • 22:10 Детский - 280 руб., взрослый - 300 руб. Малый зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:30 100-150 руб. "Синий зал"
  • 11:10 150-200 руб. "Синий зал"
  • 12:50 150-200 руб. "Синий зал"
  • 14:30 150-200 руб. "Синий зал"
  • 16:10 200-250 руб. "Синий зал"
  • 17:50 200-250 руб. "Синий зал"
  • 19:30 250-300 руб. "Синий зал"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 10:15 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диваны - 550 руб. Зал "Венера"
  • 11:55 Детский - 180 руб., взрослый - 220-250 руб., диваны - 650 руб. Зал "Венера"
  • 12:55 Детский - 200 руб., взрослый - 220-250 руб. Зал "Юпитер"
  • 13:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб., диваны - 700 руб. Зал "Венера"
  • 14:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 16:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:00 Детский - 220 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 19:40 Детский - 250 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 20:40 300-320 руб. Зал "Юпитер"
  • 22:20 300-320 руб. Зал "Юпитер"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
  • 11:10 Детский - 200-250 руб., взрослый - 250-300 руб. Зал MAXIMA
  • 12:50 Детский - 200-250 руб., взрослый - 250-300 руб. Зал MAXIMA
  • 14:35 Детский - 200-250 руб., взрослый - 250-300 руб. Зал MAXIMA
  • 16:20 Детский - 250-300 руб., взрослый - 300-350 руб. Зал MAXIMA
  • 18:25 Детский - 250 руб, взрослый - 300 руб., диваны - 700 руб. Зал Christie
  • 20:10 Детский - 250 руб, взрослый - 300 руб., диваны - 700 руб. Зал Christie
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. "Красный зал"
  • 13:10 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Красный зал"
  • 14:45 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Красный зал"
  • 15:30 Детский - 190 руб., взрослый - 220 руб. "Зелёный зал"
  • 16:30 Детский - 190 руб., взрослый - 220 руб. "Красный зал"
  • 18:15 220 руб. "Красный зал"
  • 20:00 220 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб., диван - 200 руб. "Красный зал"
  • 12:45 Детский - 190 руб., взрослый - 220 руб., диван - 240 руб. "Красный зал"
  • 17:25 280 руб., диван - 300 руб. "Красный зал"
  • 19:10 280 руб., диван - 300 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 15:25 Детский - 170 руб., взрослый - 200, диваны - 220 руб. "Синий зал"
  • 20:00 220 руб., диваны - 240 руб. "Синий зал"
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:05 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 12:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 14:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 15:50 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 19:20 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
  • 21:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 09:15 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Зал 1
  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 1
  • 11:50 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 2
  • 12:45 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 1
  • 14:30 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 1
  • 15:40 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 2
  • 16:15 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
  • 18:00 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
  • 19:45 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 10:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 11:40 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 13:20 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 15:00 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 16:40 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 18:20 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 20:00 Детский - 280 руб., взрослый - 300-320 руб., диван - 800 руб. Большой зал
  • 22:10 Детский - 280 руб., взрослый - 300 руб. Малый зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:30 100-150 руб. "Синий зал"
  • 11:10 150-200 руб. "Синий зал"
  • 12:50 150-200 руб. "Синий зал"
  • 14:30 150-200 руб. "Синий зал"
  • 16:10 200-250 руб. "Синий зал"
  • 17:50 200-250 руб. "Синий зал"
  • 19:30 250-300 руб. "Синий зал"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 10:15 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диваны - 550 руб. Зал "Венера"
  • 11:55 Детский - 180 руб., взрослый - 220-250 руб., диваны - 650 руб. Зал "Венера"
  • 12:55 Детский - 200 руб., взрослый - 220-250 руб. Зал "Юпитер"
  • 13:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб., диваны - 700 руб. Зал "Венера"
  • 14:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 16:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:00 Детский - 220 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 19:40 Детский - 250 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 20:40 300-320 руб. Зал "Юпитер"
  • 22:20 300-320 руб. Зал "Юпитер"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
  • 11:10 Детский - 200-250 руб., взрослый - 250-300 руб. Зал MAXIMA
  • 12:50 Детский - 200-250 руб., взрослый - 250-300 руб. Зал MAXIMA
  • 14:35 Детский - 200-250 руб., взрослый - 250-300 руб. Зал MAXIMA
  • 16:20 Детский - 250-300 руб., взрослый - 300-350 руб. Зал MAXIMA
  • 18:25 Детский - 250 руб, взрослый - 300 руб., диваны - 700 руб. Зал Christie
  • 20:10 Детский - 250 руб, взрослый - 300 руб., диваны - 700 руб. Зал Christie
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. "Красный зал"
  • 13:10 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Красный зал"
  • 14:45 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Красный зал"
  • 15:30 Детский - 190 руб., взрослый - 220 руб. "Зелёный зал"
  • 16:30 Детский - 190 руб., взрослый - 220 руб. "Красный зал"
  • 18:15 220 руб. "Красный зал"
  • 20:00 220 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб., диван - 200 руб. "Красный зал"
  • 12:45 Детский - 190 руб., взрослый - 220 руб., диван - 240 руб. "Красный зал"
  • 17:25 280 руб., диван - 300 руб. "Красный зал"
  • 19:10 280 руб., диван - 300 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 15:25 Детский - 170 руб., взрослый - 200, диваны - 220 руб. "Синий зал"
  • 20:00 220 руб., диваны - 240 руб. "Синий зал"
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:05 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 12:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 14:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 15:50 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 19:20 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
  • 21:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 09:15 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Зал 1
  • 11:00 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 1
  • 11:50 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 2
  • 12:45 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 1
  • 14:30 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 1
  • 15:40 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 2
  • 16:15 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
  • 18:00 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
  • 19:45 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 10:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 11:40 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 13:20 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 15:00 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 16:40 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 18:20 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 20:00 Детский - 280 руб., взрослый - 300-320 руб., диван - 800 руб. Большой зал
  • 22:10 Детский - 280 руб., взрослый - 300 руб. Малый зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:30 100-150 руб. "Синий зал"
  • 11:10 150-200 руб. "Синий зал"
  • 12:50 150-200 руб. "Синий зал"
  • 14:30 150-200 руб. "Синий зал"
  • 16:10 200-250 руб. "Синий зал"
  • 17:50 200-250 руб. "Синий зал"
  • 19:30 250-300 руб. "Синий зал"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 10:15 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диваны - 550 руб. Зал "Венера"
  • 11:55 Детский - 180 руб., взрослый - 220-250 руб., диваны - 650 руб. Зал "Венера"
  • 12:55 Детский - 200 руб., взрослый - 220-250 руб. Зал "Юпитер"
  • 13:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб., диваны - 700 руб. Зал "Венера"
  • 14:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 16:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:00 Детский - 220 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 19:40 Детский - 250 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 20:40 300-320 руб. Зал "Юпитер"
  • 22:20 300-320 руб. Зал "Юпитер"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
  • 11:10 Детский - 200-250 руб., взрослый - 250-300 руб. Зал MAXIMA
  • 12:50 Детский - 200-250 руб., взрослый - 250-300 руб. Зал MAXIMA
  • 14:35 Детский - 200-250 руб., взрослый - 250-300 руб. Зал MAXIMA
  • 16:20 Детский - 250-300 руб., взрослый - 300-350 руб. Зал MAXIMA
  • 18:25 Детский - 250 руб, взрослый - 300 руб., диваны - 700 руб. Зал Christie
  • 20:10 Детский - 250 руб, взрослый - 300 руб., диваны - 700 руб. Зал Christie
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 Детский - 130 руб., взрослый - 160 руб. "Красный зал"
  • 13:10 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. "Красный зал"
  • 14:45 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. "Красный зал"
  • 15:30 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Зелёный зал"
  • 16:30 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Красный зал"
  • 18:15 220 руб. "Красный зал"
  • 20:00 220 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 11:00 Детский - 130 руб., взрослый - 160 руб., диван - 180 руб. "Красный зал"
  • 12:45 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб., диван - 220 руб. "Красный зал"
  • 17:25 260 руб., диван - 280 руб. "Красный зал"
  • 19:10 260 руб., диван - 280 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 15:25 Детский - 170 руб., взрослый - 200, диваны - 220 руб. "Синий зал"
  • 20:00 220 руб., диваны - 240 руб. "Синий зал"
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:05 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 12:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 14:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 15:50 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 19:20 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
  • 21:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 09:15 Детский - 100 руб., взрослый - 100 руб. Зал 1
  • 11:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Зал 1
  • 11:50 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 2
  • 12:45 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 1
  • 14:30 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 1
  • 15:40 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 2
  • 16:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 1
  • 18:00 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
  • 19:45 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 10:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 11:40 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 13:20 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 15:00 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 16:40 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 18:20 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 20:00 Детский - 280 руб., взрослый - 300-320 руб., диван - 800 руб. Большой зал
  • 22:10 Детский - 280 руб., взрослый - 300 руб. Малый зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:30 100-150 руб. "Синий зал"
  • 11:10 150-200 руб. "Синий зал"
  • 12:50 150-200 руб. "Синий зал"
  • 14:30 150-200 руб. "Синий зал"
  • 16:10 200-250 руб. "Синий зал"
  • 17:50 200-250 руб. "Синий зал"
  • 19:30 250-300 руб. "Синий зал"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 10:15 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диваны - 550 руб. Зал "Венера"
  • 11:55 Детский - 180 руб., взрослый - 220-250 руб., диваны - 650 руб. Зал "Венера"
  • 12:55 Детский - 200 руб., взрослый - 220-250 руб. Зал "Юпитер"
  • 13:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб., диваны - 700 руб. Зал "Венера"
  • 14:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 16:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:00 Детский - 220 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 19:40 Детский - 250 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 20:40 300-320 руб. Зал "Юпитер"
  • 22:20 300-320 руб. Зал "Юпитер"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 Детский - 150 руб, взрослый - 200 руб., диваны - 500 руб. Зал Christie
  • 11:10 Детский - 150 руб, взрослый - 200 руб., диваны - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 12:50 Детский - 150 руб, взрослый - 200 руб., диваны - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 14:35 Детский - 150 руб, взрослый - 200 руб., диваны - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 16:20 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 18:25 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
  • 20:10 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 Детский - 130 руб., взрослый - 160 руб. "Красный зал"
  • 13:10 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. "Красный зал"
  • 14:45 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. "Красный зал"
  • 15:30 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Зелёный зал"
  • 16:30 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Красный зал"
  • 18:15 220 руб. "Красный зал"
  • 20:00 220 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 11:00 Детский - 130 руб., взрослый - 160 руб., диван - 180 руб. "Красный зал"
  • 12:45 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб., диван - 220 руб. "Красный зал"
  • 17:25 260 руб., диван - 280 руб. "Красный зал"
  • 19:10 260 руб., диван - 280 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 15:25 Детский - 170 руб., взрослый - 200, диваны - 220 руб. "Синий зал"
  • 20:00 220 руб., диваны - 240 руб. "Синий зал"
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:05 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 12:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 14:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 15:50 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 19:20 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
  • 21:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 09:15 Детский - 100 руб., взрослый - 100 руб. Зал 1
  • 11:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Зал 1
  • 11:50 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 2
  • 12:45 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 1
  • 14:30 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 1
  • 15:40 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 2
  • 16:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 1
  • 18:00 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
  • 19:45 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 10:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 11:40 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 13:20 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 15:00 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 16:40 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 18:20 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 20:00 Детский - 280 руб., взрослый - 300-320 руб., диван - 800 руб. Большой зал
  • 22:10 Детский - 280 руб., взрослый - 300 руб. Малый зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:30 100-150 руб. "Синий зал"
  • 11:10 150-200 руб. "Синий зал"
  • 12:50 150-200 руб. "Синий зал"
  • 14:30 150-200 руб. "Синий зал"
  • 16:10 200-250 руб. "Синий зал"
  • 17:50 200-250 руб. "Синий зал"
  • 19:30 250-300 руб. "Синий зал"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 10:15 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диваны - 550 руб. Зал "Венера"
  • 11:55 Детский - 180 руб., взрослый - 220-250 руб., диваны - 650 руб. Зал "Венера"
  • 12:55 Детский - 200 руб., взрослый - 220-250 руб. Зал "Юпитер"
  • 13:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб., диваны - 700 руб. Зал "Венера"
  • 14:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 16:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:00 Детский - 220 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 19:40 Детский - 250 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 20:40 300-320 руб. Зал "Юпитер"
  • 22:20 300-320 руб. Зал "Юпитер"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 Детский - 150 руб, взрослый - 200 руб., диваны - 500 руб. Зал Christie
  • 11:10 Детский - 150 руб, взрослый - 200 руб., диваны - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 12:50 Детский - 150 руб, взрослый - 200 руб., диваны - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 14:35 Детский - 150 руб, взрослый - 200 руб., диваны - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 16:20 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 18:25 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
  • 20:10 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 Детский - 130 руб., взрослый - 160 руб. "Красный зал"
  • 13:10 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. "Красный зал"
  • 14:45 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. "Красный зал"
  • 15:30 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Зелёный зал"
  • 16:30 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб. "Красный зал"
  • 18:15 220 руб. "Красный зал"
  • 20:00 220 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 11:00 Детский - 130 руб., взрослый - 160 руб., диван - 180 руб. "Красный зал"
  • 12:45 Детский - 170 руб., взрослый - 200 руб., диван - 220 руб. "Красный зал"
  • 17:25 260 руб., диван - 280 руб. "Красный зал"
  • 19:10 260 руб., диван - 280 руб. "Красный зал"
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 15:25 Детский - 170 руб., взрослый - 200, диваны - 220 руб. "Синий зал"
  • 20:00 220 руб., диваны - 240 руб. "Синий зал"
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 11:05 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 12:40 Детский - 120 руб., взрослый - 150 руб.
  • 14:15 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 15:50 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 19:20 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
  • 21:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 09:15 Детский - 100 руб., взрослый - 100 руб. Зал 1
  • 11:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Зал 1
  • 11:50 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 2
  • 12:45 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 1
  • 14:30 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Зал 1
  • 15:40 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 2
  • 16:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб. Зал 1
  • 18:00 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
  • 19:45 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. Зал 1
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 10:00 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 11:40 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 13:20 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 15:00 Детский - 230 руб., взрослый - 250-270 руб., диван - 700 руб. Большой зал
  • 16:40 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 18:20 Детский - 250 руб., взрослый - 280-300 руб., диван - 750 руб. Большой зал
  • 20:00 Детский - 280 руб., взрослый - 300-320 руб., диван - 800 руб. Большой зал
  • 22:10 Детский - 280 руб., взрослый - 300 руб. Малый зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:30 100-150 руб. "Синий зал"
  • 11:10 150-200 руб. "Синий зал"
  • 12:50 150-200 руб. "Синий зал"
  • 14:30 150-200 руб. "Синий зал"
  • 16:10 200-250 руб. "Синий зал"
  • 17:50 200-250 руб. "Синий зал"
  • 19:30 250-300 руб. "Синий зал"
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 10:15 Детский - 180 руб., взрослый - 200-220 руб., диваны - 550 руб. Зал "Венера"
  • 11:55 Детский - 180 руб., взрослый - 220-250 руб., диваны - 650 руб. Зал "Венера"
  • 12:55 Детский - 200 руб., взрослый - 220-250 руб. Зал "Юпитер"
  • 13:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб., диваны - 700 руб. Зал "Венера"
  • 14:35 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 16:15 Детский - 200 руб., взрослый - 250-270 руб. Зал "Юпитер"
  • 18:00 Детский - 220 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 19:40 Детский - 250 руб., взрослый - 300-320 руб., диваны - 800 руб. Зал "Венера"
  • 20:40 300-320 руб. Зал "Юпитер"
  • 22:20 300-320 руб. Зал "Юпитер"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 Детский - 150 руб, взрослый - 200 руб., диваны - 500 руб. Зал Christie
  • 11:10 Детский - 150 руб, взрослый - 200 руб., диваны - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 12:50 Детский - 150 руб, взрослый - 200 руб., диваны - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 14:35 Детский - 150 руб, взрослый - 200 руб., диваны - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 16:20 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 18:25 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
  • 20:10 Детский - 200 руб, взрослый - 250 руб., диваны - 600 руб. Зал Christie
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