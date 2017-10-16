Геошторм 16+
Год выпуска: 2017
Страна: США
Продолжительность: 01:49
Жанр: фантастика, боевик, триллер
Режиссер: Дин Девлин
В главных ролях: Эбби Корниш, Джереми Рэй Тейлор, Джерард Батлер, Эд Харрис, Талита Бейтман, Джим Стёрджесс, Дэниэл Ву, Энди Гарсиа, Ричард Шифф, Роберт Шиэн и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 7
После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.
Расписание сеансов