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Геошторм
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США

Продолжительность: 01:49

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Режиссер: Дин Девлин

В главных ролях: Эбби Корниш, Джереми Рэй Тейлор, Джерард Батлер, Эд Харрис, Талита Бейтман, Джим Стёрджесс, Дэниэл Ву, Энди Гарсиа, Ричард Шифф, Роберт Шиэн и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 7

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:40 200 руб. Синий зал
  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:40 200 руб. Синий зал
  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:40 200 руб. Синий зал
  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:40 200 руб. Синий зал
  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:40 200 руб. Синий зал
  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:40 200 руб. Синий зал
  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 11:40 200 руб. Синий зал
  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Купить билеты на фильм «Геошторм»

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