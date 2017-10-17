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Голем
18+

О фильме

Год выпуска: 2016

Страна: Великобритания

Продолжительность: 01:49

Жанр: ужасы, триллер

Режиссер: Хуан Карлос Медина

В главных ролях: Оливия Кук, Билл Найи, Эдди Марсан, Дуглас Бут, Мария Вальверде, Сэм Рид, Пол Риттер, Дэвид Бамбер, Адам Браун, Дэниэл Мейс и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 5.954

Рейтинг на IMDB: 6.3

Викторианский Лондон, 1880. Опасный район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива, инспектора Килдэра.

Расписание сеансов

Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 16:55 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 21:05 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 16:55 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 21:05 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 16:55 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 21:05 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 16:55 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 21:05 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 16:55 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 21:05 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 16:55 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 21:05 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 16:55 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 21:05 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Купить билеты на фильм «Голем»

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