Голем 18+
О фильме
Год выпуска: 2016
Страна: Великобритания
Продолжительность: 01:49
Жанр: ужасы, триллер
Режиссер: Хуан Карлос Медина
В главных ролях: Оливия Кук, Билл Найи, Эдди Марсан, Дуглас Бут, Мария Вальверде, Сэм Рид, Пол Риттер, Дэвид Бамбер, Адам Браун, Дэниэл Мейс и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 5.954
Рейтинг на IMDB: 6.3
Викторианский Лондон, 1880. Опасный район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива, инспектора Килдэра.
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