Голос монстра 12+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: США, Испания
Продолжительность: 01:48
Жанр: фэнтези, драма
Режиссер: Хуан Антонио Байона
Актеры: Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Тоби Кеббелл, Бен Моор, Джеймс Мелвилл, Оливер Стир, Доминик Бойл, Дженнифер Лим, Макс Габбей и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 7.327
Рейтинг на IMDB: 7.7
Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.