Кино

Голос монстра
12+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США, Испания

Продолжительность: 01:48

Жанр: фэнтези, драма

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Актеры: Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Тоби Кеббелл, Бен Моор, Джеймс Мелвилл, Оливер Стир, Доминик Бойл, Дженнифер Лим, Макс Габбей и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.327

Рейтинг на IMDB: 7.7

Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.

Расписание сеансов

Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:35 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 15:15 250 руб. Малый зал
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:35 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 15:15 250 руб. Малый зал
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:35 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 15:15 250 руб. Малый зал
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:35 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 15:15 250 руб. Малый зал
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:35 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 15:15 250 руб. Малый зал
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:35 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 15:15 250 руб. Малый зал
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:35 200-220 руб., диван - 550 руб. Большой зал
  • 15:15 250 руб. Малый зал

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