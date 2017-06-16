Голубь мира

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ГДЕ

Кемеровский областной краеведческий музей

Отдел природы: пр-т Советский, 55.
Отдел военной истории: Притомская Набережная, 1а.
Отдел истории: пр-т Советский, 51.

75-22-45 (отдел природы), 36-86-09 (отдел военной истории), 36-41-15 (отдел истории)
Среда, 21 июня, в 12:30

Вход свободный.

21 июня с 12:30 отдел военной истории (Притомская Набережная, 1 а) Кемеровского областного краеведческого музея предлагает жителям Кемерова принять участие в флешмобе — осуществить массовый единовременный запуск в небо бумажных голубей с пожеланиями мира.

Все желающие смогут выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу великую Родину в трудные годы войны. А также показать всем поколениям, что мир на земле – это самое важное и хрупкое, что следует беречь и защищать. Белые голуби будут олицетворять послание всем людям земли с призывом жить в мире, дружбе и взаимопонимании!

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