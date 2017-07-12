Зрители увидят львов и тигров во всей их красе, а также мастерство артистов, выступающих в других цирковых жанрах и разных животных, в том числе забавных обезьян.

В программе зрители увидят уникальный аттракцион «Империя львиц», под руководством обладателя Золотого приза Международного циркового фестиваля в Ижевске, лауреата международной цирковой премии «Мастер», обладателя всех высших наград на всемирном фестивале «Идол» Виталия Смолянца.

Также в программе ведущие номера Российского цирка с участием лауреатов международных фестивалей, опасные и захватывающие трюки, весёлые клоунские репризы.