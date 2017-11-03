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Искусство объединяет
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ГДЕ

Томская Писаница

Яшкинский район, деревня Писаная.
Офис: г. Кемерово, ул. Томская, 5а.

75-10-90

4 ноября в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоится праздничная патриотическая программа «Искусство объединяет» в рамках празднования «Дня народного единства» и общероссийской акции «Ночь искусств».

В программе:
— литературно-музыкальная композиция «Искусство объединяет»;
— конкурсно-развлекательная программа «Игры народов Кузбасса»;
— флеш-моб «Хоровод дружбы»;
— выступление вокалиста (Александр Зайченко);
— викторина «Загадочные петроглифы»;
— мастер-класс «Кукла берегиня»;
— Фотовыставка «Наскальное искусство Притомья»;
— аттракционы для детей и взрослых.

5 и 6 ноября пройдёт семейная развлекательная программа «Игра объединяет». Вы сможете познакомиться с национальными играми народов России.

Расписание сеансов

  • 13:00 Детский, льготный - 150 руб., взрослый - 250 руб.
  • 13:00 Детский, льготный - 150 руб., взрослый - 250 руб.
  • 13:00 Детский, льготный - 150 руб., взрослый - 250 руб.

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