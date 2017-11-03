Яшкинский район, деревня Писаная. Офис: г. Кемерово, ул. Томская, 5а.

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4 ноября в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоится праздничная патриотическая программа «Искусство объединяет» в рамках празднования «Дня народного единства» и общероссийской акции «Ночь искусств».

В программе:

— литературно-музыкальная композиция «Искусство объединяет»;

— конкурсно-развлекательная программа «Игры народов Кузбасса»;

— флеш-моб «Хоровод дружбы»;

— выступление вокалиста (Александр Зайченко);

— викторина «Загадочные петроглифы»;

— мастер-класс «Кукла берегиня»;

— Фотовыставка «Наскальное искусство Притомья»;

— аттракционы для детей и взрослых.

5 и 6 ноября пройдёт семейная развлекательная программа «Игра объединяет». Вы сможете познакомиться с национальными играми народов России.