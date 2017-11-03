Искусство объединяет 0+
4 ноября в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоится праздничная патриотическая программа «Искусство объединяет» в рамках празднования «Дня народного единства» и общероссийской акции «Ночь искусств».
В программе:
— литературно-музыкальная композиция «Искусство объединяет»;
— конкурсно-развлекательная программа «Игры народов Кузбасса»;
— флеш-моб «Хоровод дружбы»;
— выступление вокалиста (Александр Зайченко);
— викторина «Загадочные петроглифы»;
— мастер-класс «Кукла берегиня»;
— Фотовыставка «Наскальное искусство Притомья»;
— аттракционы для детей и взрослых.
5 и 6 ноября пройдёт семейная развлекательная программа «Игра объединяет». Вы сможете познакомиться с национальными играми народов России.
Расписание сеансов