Кино

Из Уфы с любовью
12+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Россия

Продолжительность: 01:40

Жанр: комедия

Режиссер: Айнур Аскаров

В главных ролях: Аскар Нагаев, Эмиль Амиров, Полина Смыковская, Зульхиза Галикиева, Анастасия Речистер, Ильсияр Газетдинова, Азат Зиганшин, Полина Шабаева, Алмас Амиров, Михаил Бреслер и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.696

Крепкий дом, любимая жена, куча детишек — вот как видит свою идеальную жизнь простой парень из глубинки. Укусив, по традиции, свою суженую за ухо, когда ему было 5 лет, герой считал, что счастье у него в кармане. Но когда он после службы в армии возвращается домой, его мечта разбивается вдребезги. Невеста бросает его ради столичного мажора. Но самое страшное — она продала обручальное кольцо, этого его «семейный клан» не простит. «Чёрт с ней, с невестой, — решает герой, — надо найти главную ценность семьи».

Расписание сеансов

Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:10 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:10 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:10 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:10 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:10 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:10 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:10 150 руб.

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