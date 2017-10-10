Из Уфы с любовью

Крепкий дом, любимая жена, куча детишек — вот как видит свою идеальную жизнь простой парень из глубинки. Укусив, по традиции, свою суженую за ухо, когда ему было 5 лет, герой считал, что счастье у него в кармане. Но когда он после службы в армии возвращается домой, его мечта разбивается вдребезги. Невеста бросает его ради столичного мажора. Но самое страшное — она продала обручальное кольцо, этого его «семейный клан» не простит. «Чёрт с ней, с невестой, — решает герой, — надо найти главную ценность семьи».