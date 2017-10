Just So Story — это ураганный рок’н’ролл-панк из Сибири, который заставляет людей на просторах России двигаться в хороводах и неистово танцевать! На счету команды огромное количество концертов в разных городах России; в 2016 году JUST SO STORY стали победителями масштабного фестиваля Revolution Сибирь; делили сцену с такими крутыми группами, как П****ФИЛЬМЫ, Нуки, Северный флот, СМЕХ, Panda и многими другими!

8 октября группа выступит с презентацией своего нового альбома в Кот да Винчи!